أول برايم يوم 9 مارس المقبل فلة عبابسة وحكيم صالحي ينضمان ورابح درياسة يغيب عن "ألحان وشباب 8"

نفى عامر بهلول، المنتج المنفذ لبرنامج "ألحان وشباب8"، والذي ينتظر انطلاقه يوم الجمعة الموافق لـ 9 مارس القادم، أن يكون قد استقر على أسماء لجنة تحكيم البرايمات المباشرة حتى الآن..

مشيرا في اتصال مع "الشروق" إلى أن الأسماء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فلة عبابسة، حكيم صالحي وكـريمة نايت) تبقى مجـرد أسماء وترشيحات تم تداولها، لكنه لم يمض معها أي عقد يفيد بذلك حتى الآن، وأكد "بهلول" أن قائمة أسماء لجنة التحكيم النهائية لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، لافتا إلى أن الفنان القدير رابح درياسة سيكون أول الغائبين عن لجنة حكم المدرسة وذلك بعد موسمين متتاليين كان رئيسا لها.