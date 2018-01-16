يطالب عمال قصر "رياس البحر" بإعادة السور الخارجي الذي أزالته مصالح ولاية الجزائر بأمر من الوالي زوخ وبعلم وزارة الثقافة باعتباره ـ حسبهم - طوق الحماية لصد الأخطار الصادمة والمباشرة التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بهذا المبنى وبالعمال والزوار على حدّ السواء.
وندد عمال قصر "رياس البحر" في "بيان" تسلمت "الشروق" نسخة منه، بما قامت به مصالح ولاية الجزائر، واعتبروا أن إعادة بناء السور ضرورة لحماية القصر وحفاظا على هذه الذاكرة الجماعية والممتلك الثقافي العام وحق الأجيال الصاعدة والقادمة في الوقوف على عتبات التاريخ.
وجاء في "البيان" أنّ العمال يصرون على موقفهم هذا، خاصة وأنّه يأتي بعد مراسلتهم لوزارة الثقافة ومراسلة الوالي زوخ والمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر. وحسب العمال كانت وجهة نظر وزارة الثقافة التريث للنظر في قضية "الجدار"، في حين الوالي زوخ لم يرد إلى غاية الساعة على أي مراسلة. ويقول العمال في "البيان" إنّهم طلبوا تدخل المجلس الشعبي الولائي الذي وعد بذلك ولم يتلقوا مستجدات لحد الآن.
وحسب العمال فإنّ الوضع ازداد تفاقما بهدم سور آخر ضمن الواجهة الخارجية وهو بمثابة سور حماية للساحة الداخلية لمعلم قصر رياس البحر. ويرى العمال أنّ الوقت لم يعد في صالح الحال النهائي لكون القصر والمؤسسة معرضة حسبهم الآن وفي أي لحظة للأخطار والأخطار الصادمة.
ويرجع عمال المؤسسة سبب إصرارهم على استعادة هذا السور إلى أنّ المعلم يقع مقابلا لحيين شعبيين وهما حي القصبة والحي الشعبي باب الواد، ويوجد بالجانب الشرقي للمعلم باتجاه مبنى القوات البحرية ملعبان، أحدهما لكرة السلة والآخر لكرة القدم، فضلا عن محاذاة المعلم لطريق مرور المركبات ويقابل مفترق الطرق المفصلي الأكثر استعمالا في قلب المدينة، إضافة إلى الحديقة المقابلة، ووقوعه بقرب ساحة الشهداء التي تشهد حركية كبيرة لتنقل الأشخاص طيلة اليوم، وستزداد وتتضاعف بافتتاح محطة الميترو.
ويتطلع عمال المؤسسة إلى فرص الحوار الذي يدور حول إيجاد حل نهائي وجذري ملموس بإعادة بناء الجدار حماية لقصر رياس البحر من منطلق أخذ الحيطة والحذر باحتمال حدوث تجاوزات غير متوقعة أو انفلات فجائي أو أخطاء صادمة حسب تفسيراتهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1زوار يدفعون 300 دينار لـ "بزناسية" لمشاهدة النفايات بقصر "المشور" بتلمسان!
2أول "خرجة" لعتيقة طوبال خارج أسوار المستشفى..
3فلة عبابسة وحكيم صالحي ينضمان ورابح درياسة يغيب عن "ألحان وشباب 8"
4عمال قصر "رياس البحر" يطالبون بإعادة بناء الجدار لحماية المعلم من أي خطر
5سليمان جوادي رئيسا لملتقى راهن الشعر الجزائري
Français English
الرأي
صالح عوض
فلنزرع الورد
محمد الهادي الحسني
الأمن الديني
جعفر الكناني
معركة مفتوحة على زمن مجهول
جمال لعلامي
احذروا احتجاج الأطفال!
صالح عوض
طائرة بحجم الكارثة
صالح عوض
إسرائيل في ورطة
التهامي مجوري
الحديث النبوي وعالم الرقمنة
عمار يزلي
أغنياء.. من التعفف
جمال لعلامي
فاهم والله لا قرا!
محمد حمادي
من يُعاقب من؟!
الفيديو
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
بعد قيام مصالح ولاية الجزائر بإزالته
عمال قصر "رياس البحر" يطالبون بإعادة بناء الجدار لحماية المعلم من أي خطر
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يطالب عمال قصر "رياس البحر" بإعادة السور الخارجي الذي أزالته مصالح ولاية الجزائر بأمر من الوالي زوخ وبعلم وزارة الثقافة باعتباره ـ حسبهم - طوق الحماية لصد الأخطار الصادمة والمباشرة التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بهذا المبنى وبالعمال والزوار على حدّ السواء.
تغطيات ذات صلة
سليمان جوادي رئيسا لملتقى راهن الشعر الجزائري
عمال قصر "رياس البحر" يطالبون بإعادة بناء الجدار لحماية المعلم من أي خطر
فلة عبابسة وحكيم صالحي ينضمان ورابح درياسة يغيب عن "ألحان وشباب 8"
زوار يدفعون 300 دينار لـ "بزناسية" لمشاهدة النفايات بقصر "المشور" بتلمسان!
مراد بوتفليقة: الجزائر ثاني أكبر بلد "فسيفسائي" بعد تونس بـ4 آلاف متر مربع
وندد عمال قصر "رياس البحر" في "بيان" تسلمت "الشروق" نسخة منه، بما قامت به مصالح ولاية الجزائر، واعتبروا أن إعادة بناء السور ضرورة لحماية القصر وحفاظا على هذه الذاكرة الجماعية والممتلك الثقافي العام وحق الأجيال الصاعدة والقادمة في الوقوف على عتبات التاريخ.
وجاء في "البيان" أنّ العمال يصرون على موقفهم هذا، خاصة وأنّه يأتي بعد مراسلتهم لوزارة الثقافة ومراسلة الوالي زوخ والمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر. وحسب العمال كانت وجهة نظر وزارة الثقافة التريث للنظر في قضية "الجدار"، في حين الوالي زوخ لم يرد إلى غاية الساعة على أي مراسلة. ويقول العمال في "البيان" إنّهم طلبوا تدخل المجلس الشعبي الولائي الذي وعد بذلك ولم يتلقوا مستجدات لحد الآن.
وحسب العمال فإنّ الوضع ازداد تفاقما بهدم سور آخر ضمن الواجهة الخارجية وهو بمثابة سور حماية للساحة الداخلية لمعلم قصر رياس البحر. ويرى العمال أنّ الوقت لم يعد في صالح الحال النهائي لكون القصر والمؤسسة معرضة حسبهم الآن وفي أي لحظة للأخطار والأخطار الصادمة.
ويرجع عمال المؤسسة سبب إصرارهم على استعادة هذا السور إلى أنّ المعلم يقع مقابلا لحيين شعبيين وهما حي القصبة والحي الشعبي باب الواد، ويوجد بالجانب الشرقي للمعلم باتجاه مبنى القوات البحرية ملعبان، أحدهما لكرة السلة والآخر لكرة القدم، فضلا عن محاذاة المعلم لطريق مرور المركبات ويقابل مفترق الطرق المفصلي الأكثر استعمالا في قلب المدينة، إضافة إلى الحديقة المقابلة، ووقوعه بقرب ساحة الشهداء التي تشهد حركية كبيرة لتنقل الأشخاص طيلة اليوم، وستزداد وتتضاعف بافتتاح محطة الميترو.
ويتطلع عمال المؤسسة إلى فرص الحوار الذي يدور حول إيجاد حل نهائي وجذري ملموس بإعادة بناء الجدار حماية لقصر رياس البحر من منطلق أخذ الحيطة والحذر باحتمال حدوث تجاوزات غير متوقعة أو انفلات فجائي أو أخطاء صادمة حسب تفسيراتهم.