عبد المجيد مسكود آخر الفنانين الذين زاروها أول "خرجة" لعتيقة طوبال خارج أسوار المستشفى..

لأجل طمأنة جمهورها وأصدقائها الفنانين، نشرت الإعلامية والمصوّرة المعروفة راضية بن شيخ أولى صور للفكاهية عتيقة طوبال خارج أسوار المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "أول خرجة ميدانية لعتيقة من المستشفى.. صحتها بخير وهي في تحسن مستمر وهي تسلم عليكم جميعا"..

كذلك حرص الفنان الكبير عبد المجيد مسكود رغم وضعه الصحي الحرج، حيث معروف أن الفنان يتنقل بكرسي متحرك، على زيارة الفنانة عتيقة طوبال في المستشفى لرفع معنوياتها كما تظهره الصورة.

يذكر أن عتيقة طوبال تتواجد حاليا في المستشفى العسكري لبوشاوي، أين تخضع لحصص إعادة التأهيل.. كما يشار إلى أنه -ولأول مرة- ستغيب محبوبة الجزائريين عن الشاشة الرمضانية، حيث لن تشارك في أي عمل خاصة الكاميرا الخفية التي اشتهرت بها على مدار السنوات الماضية!!.