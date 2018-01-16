فيما سيتم تسليم 5500 مسكن في 2018 تحويل أزيد من ألفي مسكن تساهمي إلى الترقوي المدعم بالعاصمة

قررت مصالح ولاية الجزائر تحويل أكثر من ألفي مسكن تساهمي غير منطلق إلى صيغة الترقوي المدعم، موازاة مع تسليم مفاتيح أكثر من 5500 مسكن اجتماعي تساهمي في 2018.

وقال مدير السكن لولاية الجزائر، إسماعيل لومي، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن مصالحه تعتزم تسليم 5566 سكن اجتماعي تساهمي خلال 2018 من مجموع 42.248 سكن مسجل في العاصمة بهذه الصيغة.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن هذه المشاريع يشرف على إنجازها كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بـ 1147 وحدة، وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بـ 512 وحدة، بينما تتبع الوحدات المتبقية البالغ عددها 3907 وحدة إلى مرقين آخرين.

وقال لومي حول مدى تقدم الأشغال ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي بولاية الجزائر إنه تم الانتهاء من 22342 وحدة، في حين لا تزال 17605 وحدة قيد الإنجاز إلى جانب 2301 وحدة لم يتم إطلاقها بعد، مؤكدا أنه تم تحويل السكنات غير المنطلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 إلى صيغة السكن الترقوي المدعم التي سيتم إطلاقها في الأشهر القليلة المقبلة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة.

وبخصوص برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفنبوس"، تشرف ولاية الجزائر على مشاريع بإجمالي 3205 وحدة من بينها 1921 وحدة تم الانتهاء من إنجازها و778 وحدة أخرى طور الإنجاز و506 وحدة تنتظر إشارة بدء الأشغال.

وأشار المسؤول إلى أن مساعدات الصندوق الوطني للسكن تغطي فقط 1921 سكن "أفنبوس" مع مصادقة وزارة السكن، في حين لا توجد أي تغطية مالية للمساعدات للسكنات الـ 1284 المتبقية.