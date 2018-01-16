أجل الادعاء العام بمحكمة ميلانو الإيطالية صباح الإثنين النطق بالتماس العقوبات في حق المتهمين في قضية سوناطراك إيني سايبام إلى جلستي 19 و26 فيفري الجاري.
وأفاد مصدر بمحكمة ميلانو لـ"الشروق" حضر جلسة المحاكمة، أن رئيسة الجلسة لم تعلن عن أسباب التأجيل التي تم ذكرها فقط لدفاع المتهمين، موضحة انه على الأرجح سيتم تقديم خلاصة للمحاكمة من طرف الإدعاء العام في جلسة 19 فيفري المقبل، وحينها سيتم شرح ماذا حصل، ولماذا سيتم إدانة متهمين وتبرئة آخرين وغيرها.
ووفق ذات المصدر، فإن جلسة 26 فيفري هي التي ستعرف النطق بالتماس العقوبات بحق المتهمين في القضية وهذا بعد الانتهاء من تقديم شرح لحصيلة جلسات المحاكمة التي دامت لأكثر من عامين (انطلقت في 25 جانفي 2016).
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محكمة ميلانو
تأجيل التماس العقوبات في قضية سايبام - سوناطراك
حسان.ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
أجل الادعاء العام بمحكمة ميلانو الإيطالية صباح الإثنين النطق بالتماس العقوبات في حق المتهمين في قضية سوناطراك إيني سايبام إلى جلستي 19 و26 فيفري الجاري.
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وأفاد مصدر بمحكمة ميلانو لـ"الشروق" حضر جلسة المحاكمة، أن رئيسة الجلسة لم تعلن عن أسباب التأجيل التي تم ذكرها فقط لدفاع المتهمين، موضحة انه على الأرجح سيتم تقديم خلاصة للمحاكمة من طرف الإدعاء العام في جلسة 19 فيفري المقبل، وحينها سيتم شرح ماذا حصل، ولماذا سيتم إدانة متهمين وتبرئة آخرين وغيرها.
ووفق ذات المصدر، فإن جلسة 26 فيفري هي التي ستعرف النطق بالتماس العقوبات بحق المتهمين في القضية وهذا بعد الانتهاء من تقديم شرح لحصيلة جلسات المحاكمة التي دامت لأكثر من عامين (انطلقت في 25 جانفي 2016).