كان يحمل مسدسا ويغطي وجهه بقناع مُسلّح يقتحم مكتب بريد في معسكر ويستولي على أموال

استيقظ سكان قرية القرارة التابعة لبلدية بوحنيفية في ولاية معسكر، صباح الإثنين، على وقع جريمة سطو على مبلغ 60 مليون سنتيم من المكتب البريدي المتواجد بالمنطقة.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن الساعة كانت التاسعة صباحا عندما دخل شاب ملثم المكتب البريدي الذي كان خاليا من الزبائن، وأشهر مسدسه في وجه القابض البريدي؛ حيث تمكن من السطو على مبلغ 60 مليون سنتيم وتوجه نحو وجهة غير معلومة. القابض أبلغ عناصر الدرك الوطني لبوحنيفية التي تدخلت فور إبلاغها؛ حيث فتحت تحقيقا شاركت فيه فرق أخرى، تحت إشراف كتيبة الدرك لمعسكر. وقد تم تطويق مقر البريد بالحزام الأمني، ومباشرة الشرطة العلمية عملية تفتيش واسعة لمحيط المقر، وحتى السيارات التي كانت مركونة بالقرب منه، مع تمديد التفتيش إلى الوديان والأماكن المعزولة ببوحنيفية، وقامت بالاستماع للقابض البريدي حول الوقائع التي حصلت.

كما تنقل المدير الولائي الجديد لبريد الجزائر الذي لم يمض على تنصيبه سوى أسبوع إلى قرية القرارة؛ فيما باشر مفتشون تابعون لمؤسسة البريد عملية تدقيق محاسباتي في الأموال والوثائق السجلات؛ مع تقديمها شكوى رسمية ضد مجهول والتؤسس كطرف مدني في القضية.كما سارعت إلى توقيف القابض عن مهامه بصفة تحفظية إلى حين اكتمال التحقيق.