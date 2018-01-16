نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد فتحها رسالة تحتوي مسحوقاً

قال مسؤولون في مدينة نيويورك الأمريكية، إن فانيسا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن وشخصين آخرين نقلوا لمستشفى، الاثنين، بعد أن فتحت فانيسا ترامب رسالة بريد تحتوي على مسحوق أبيض تبين لاحقاً أنه غير خطر، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال كارلوس نيفييس المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك: "وصلت المادة بالبريد وكانت موجهة لدونالد ترامب الابن".

وذكر مسؤولون في المدينة، أن فانيسا ترامب (40 عاماً) نقلت إلى المستشفى بعدما شكت من الشعور بالغثيان بعد تعرضها للرسالة.

وذكرت صوفيا كيم وهي متحدثة باسم إدارة الإطفاء، أن ثلاثة مرضى نقلوا من المنزل إلى مستشفى في نيويورك لمزيد من الفحوص.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن والدة فانيسا كانت بين الثلاثة رغم أنها لم تشكو من أي أعراض.

والسلطات الأمريكية في حالة تأهب من رسائل البريد التي تحتوي مسحوقاً أبيض منذ عام 2001 عندما أُرسلت رسائل تحوي مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وانضم جهاز الخدمة السرية المنوط بحماية أفراد أسرة الرئيس إلى التحقيق، حسب ما قال المتحدث جيفري آدامز. ولم يعقب مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على الواقعة.

وفي تغريدة على موقع تويتر قال الابن البكر للرئيس، إن ما تعرضت له زوجته "مروّع بشكل يفوق التصوّر"، مشدداً على أنه من "المثير للاشمئزاز" أن "يختار البعض التعبير عن اختلافهم في الرأي بسلوك مزعج إلى هذه الدرجة".

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بدورها قالت شقيقته إيفانكا ترامب التي تشغل في البيت الأبيض منصب مستشارة للرئيس على تويتر، أن "أحداً لا يستحق أن يتم ترويعه بهذا الشكل. ما من أعذار".

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وفانيسا ترامب عارضة أزياء سابقة متزوجة من الابن البكر للرئيس ولديهما خمسة أطفال. ومنذ تولي ترامب مقاليد الرئاسة أوكل إدارة إمبراطوريته العقارية ومقرها الرئيسي في نيويورك إلى ابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك.

ودونالد ترامب جونيور هو على غرار والده ناشط بقوة على موقع تويتر حيث غالباً ما يخصص تغريداته للدفاع عن والده ولمهاجمة منتقدي سياسته.