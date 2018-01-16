حجز مليون كيس شمة مُقلّدة بالجلفة

حجزت فرقة الأبحاث للدرك الوطني، الإثنين، كمية هائلة من الشمة المقلدة بأحد أحياء مدينة الجلفة حيث وضعت فرقة الأبحاث يدها على كمية تقدر بما يقارب مليون كيس من الشمة المقلدة كانت قادمة من الشرق الجزائري، حيث حاولت هذه العصابة إغراق السوق بهذه السمومّ..

وذكرت مصادر أن مصالح الدرك الوطني تلقت معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تحاول إغراق السوق بشحنات كبيرة من الشمة المقلدة وغير المرخص بتصنيعها، وأفاد قائد كتيبة الدرك الوطني الرائد مشري حسان أنه تم تكثيف التواجد الميداني والذي أثمر عن توقيف ثلاث مشتبه فيهم على مستوى مدينة الجلفة بصدد إفراغ كميات كبيرة من الشمة المقلدة كانت على متن شاحنة كبيرة، حيث ضبط بحوزتهم على 170 ألف كيس وكل كيس به 10 وحدات من مختلف الأنواع والتي كانت مخبأ بإحكام داخل شاحنة مموهة بمواد غذائية كالحليب وعلب رقائق الشيبس قصد تضليل مصالح الدرك الوطني، فيما تم حجز أيضا آلات للتعليب، وبعد تفتيش منزل المشتبه فيهم عثر على كميات أخرى من الشمة المقلدة والقدرة بـ760 ألف كيس من 14 نوعا، وقدرت المبالغ المالية لهذه المحجوزات 7 ملايير سنتيم.