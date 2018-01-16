باتت الرحلات الداخلية القصيرة تستقطب الجزائريين في إطار السياحة الشتوية نحو أعالي تيكجدة والشريعة وغيرها من المناطق الجميلة الجذابة عبر ولايات الوطن، حيث أطلقت العديد من الوكالات السياحية عروضا مغرية بأسعار معقولة تجمع فيها بين المتعة والاستجمام وتضمن خلالها خدمات أساسية أهمها النقل والغذاء والدليل السياحي.
وعادة ما تلجأ الأسر إلى هذا النوع من العروض لكسر الروتين أو بسبب عدم توفر الإمكانيات، سيما وأنّ الأسعار معقولة نوعا ما.
وحسب وكالة سفر سيرف تور بالرويبة فإنه سبق لها تنظيم رحلات عديدة في هذا السياق نحو أعالي الشريعة وتيكجدة وكذا ولاية سطيف وبلاد القبائل، سيما تيزي وزو، لاقت إعجاب الجميع.
وقالت كاميليا ممثلة الوكالة، في حديثها إلى الشروق، أن الأسعار تقدّر بـ 2000 دج للبالغين و1500 بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 سنوات و12 عاما أمّا أقل من 7 سنوات فتكون الرحلة بالنسبة لهم مجانية.
ويتضمن البرنامج حسب المتحدثة توفير النقل والأكل والمدرب على التزلج والدليل السياحي.
وتنظم الرحلات عادة يومي الجمعة أو السبت نهاية عطلة الجزائريين، أين يكونون أكثر تفرغا سيما الأسر والطلبة في الجامعات، حيث تنطلق الحافلة في حدود السابعة أو الثامنة صباحا وتعود أدراجها مساء في حدود السادسة أو السابعة.
وثمّن رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي مبادرة تلك الوكالات السياحية التي لجأت إليها حسبه من أجل تعزيز مداخيلها وتعويض الخسائر التي لحقت بها جراء الانتكاسة التي عرفتها وحرصا منها على تغطية العجز.
وأضاف سنوسي أن عدم الإقبال انعكس سلبا على رقم أعمال تلك الوكالات التي بحثت عن مصادر دخل إضافية من خلال رحلات في نهاية الأسبوع تجمع فيها الأهل والأصدقاء.
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وكالات سياحية تتسابق لتنظيمها
رحلات "ثلجية" قصيرة للجزائريين بـ2000 دج
كريمة خلاّص
صحافية بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
باتت الرحلات الداخلية القصيرة تستقطب الجزائريين في إطار السياحة الشتوية نحو أعالي تيكجدة والشريعة وغيرها من المناطق الجميلة الجذابة عبر ولايات الوطن، حيث أطلقت العديد من الوكالات السياحية عروضا مغرية بأسعار معقولة تجمع فيها بين المتعة والاستجمام وتضمن خلالها خدمات أساسية أهمها النقل والغذاء والدليل السياحي.
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وعادة ما تلجأ الأسر إلى هذا النوع من العروض لكسر الروتين أو بسبب عدم توفر الإمكانيات، سيما وأنّ الأسعار معقولة نوعا ما.
وحسب وكالة سفر سيرف تور بالرويبة فإنه سبق لها تنظيم رحلات عديدة في هذا السياق نحو أعالي الشريعة وتيكجدة وكذا ولاية سطيف وبلاد القبائل، سيما تيزي وزو، لاقت إعجاب الجميع.
وقالت كاميليا ممثلة الوكالة، في حديثها إلى الشروق، أن الأسعار تقدّر بـ 2000 دج للبالغين و1500 بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 سنوات و12 عاما أمّا أقل من 7 سنوات فتكون الرحلة بالنسبة لهم مجانية.
ويتضمن البرنامج حسب المتحدثة توفير النقل والأكل والمدرب على التزلج والدليل السياحي.
وتنظم الرحلات عادة يومي الجمعة أو السبت نهاية عطلة الجزائريين، أين يكونون أكثر تفرغا سيما الأسر والطلبة في الجامعات، حيث تنطلق الحافلة في حدود السابعة أو الثامنة صباحا وتعود أدراجها مساء في حدود السادسة أو السابعة.
وثمّن رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي مبادرة تلك الوكالات السياحية التي لجأت إليها حسبه من أجل تعزيز مداخيلها وتعويض الخسائر التي لحقت بها جراء الانتكاسة التي عرفتها وحرصا منها على تغطية العجز.
وأضاف سنوسي أن عدم الإقبال انعكس سلبا على رقم أعمال تلك الوكالات التي بحثت عن مصادر دخل إضافية من خلال رحلات في نهاية الأسبوع تجمع فيها الأهل والأصدقاء.