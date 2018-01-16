يصور حاليا دوره في مسلسل لرمضان 2018 بتونس عماد بن شني يجسد "أحمد وهبي" في فيلم من إخراج ولد خليفة

كشف الممثل عماد بن شني عن مشروع سينمائي جديد سيؤدي فيه دور البطولة، حيث سيجسد شخصية عميد الأغنية الوهرانية الفنان الراحل أحمد وهبي والفيلم من إخراج سعيد ولد خليفة وبدأ الاشتغال عليه منذ فترة.

وأكد بن شني للشروق أنه ورغم تعلقه بالفن السابع كمنتج وكممثل إلا أنه وكغيره من الشباب سئموا ممارسات القائمين على القطاع التي تحبطهم ولا تشجعهم على الاستمرار في الساحة الفنية.

واستشهد عماد بن شني بطريقة تعامل المركز الوطني لتطوير السينما مع الدعوات التي وجهت للجزائر كشريك في إنتاج "اوغستين ..ابن دموعها" لحضور العروض الشرفية للعمل في مختلف الدول التي زارها.

وأوضح في نفس السياق"المركز تجاهل دعوات المنتج التونسي ولم يحرص على أن تكون الجزائر والممثلين الجزائريين الذين شاركوا في العمل حاضرين وكان العمل لا يعنينا، وحتى عندما حذفت الكثير من المشاهد التي صورها الفريق الجزائري لم يعترض المركز ولم يحرك ساكنا.. نستغرب حضور المديرة وبعض الأشخاص في مناسبات سينمائية خارج الوطن وإقصاء المشاركين الحقيقيين في الفيلم ونناشد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إعادة النظر في طريقة تسيير المركز وكيف يتعامل مع الأسرة الفنية، تم عرض فيلم "القديس اوغستين..ابن دموعها" في عدة مهرجانات وتحصل على عدة جوائز، أهمها الوهر الذهبي لأحسن فيلم في وهران وجائزة أحسن عمل فني في مهرجان الإسكندرية، كما تم عرضه في باريس في مقر اليونيسكو وحظي بإقبال وإعجاب من قبل الفاتيكان بروما، ولكن للأسف تم الترويج له تونسيا أكثر منه جزائريا".

وأضاف "أرى مستقبلي في الإنتاج لأنه وللأسف نقولها صراحة من اختار التمثيل كمهنة في الجزائر انتحر ببطء، والدليل القامة عثمان عريوات".

وكشف بن شني عن جديده في التلفزيون، حيث يتواجد في تونس منذ فترة لتصوير عمل تلفزيوني لشهر رمضان "مسلسل درامي في تونس سيكون مفاجأة إن شاء الله، يصور بتقنيات حديثة في الإخراج والمؤثرات البصرية، وأؤدي دور جديد وشخصية مركبة ستكتشفونها في رمضان 2018 إن شاء الله، وهذا برفقة كوكبة من الفنانين الجزائريين نوال زعتر وحميد عاشوري وريم غزالي وآخرين.