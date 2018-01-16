كشف الممثل عماد بن شني عن مشروع سينمائي جديد سيؤدي فيه دور البطولة، حيث سيجسد شخصية عميد الأغنية الوهرانية الفنان الراحل أحمد وهبي والفيلم من إخراج سعيد ولد خليفة وبدأ الاشتغال عليه منذ فترة.
وأكد بن شني للشروق أنه ورغم تعلقه بالفن السابع كمنتج وكممثل إلا أنه وكغيره من الشباب سئموا ممارسات القائمين على القطاع التي تحبطهم ولا تشجعهم على الاستمرار في الساحة الفنية.
واستشهد عماد بن شني بطريقة تعامل المركز الوطني لتطوير السينما مع الدعوات التي وجهت للجزائر كشريك في إنتاج "اوغستين ..ابن دموعها" لحضور العروض الشرفية للعمل في مختلف الدول التي زارها.
وأوضح في نفس السياق"المركز تجاهل دعوات المنتج التونسي ولم يحرص على أن تكون الجزائر والممثلين الجزائريين الذين شاركوا في العمل حاضرين وكان العمل لا يعنينا، وحتى عندما حذفت الكثير من المشاهد التي صورها الفريق الجزائري لم يعترض المركز ولم يحرك ساكنا.. نستغرب حضور المديرة وبعض الأشخاص في مناسبات سينمائية خارج الوطن وإقصاء المشاركين الحقيقيين في الفيلم ونناشد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إعادة النظر في طريقة تسيير المركز وكيف يتعامل مع الأسرة الفنية، تم عرض فيلم "القديس اوغستين..ابن دموعها" في عدة مهرجانات وتحصل على عدة جوائز، أهمها الوهر الذهبي لأحسن فيلم في وهران وجائزة أحسن عمل فني في مهرجان الإسكندرية، كما تم عرضه في باريس في مقر اليونيسكو وحظي بإقبال وإعجاب من قبل الفاتيكان بروما، ولكن للأسف تم الترويج له تونسيا أكثر منه جزائريا".
وأضاف "أرى مستقبلي في الإنتاج لأنه وللأسف نقولها صراحة من اختار التمثيل كمهنة في الجزائر انتحر ببطء، والدليل القامة عثمان عريوات".
وكشف بن شني عن جديده في التلفزيون، حيث يتواجد في تونس منذ فترة لتصوير عمل تلفزيوني لشهر رمضان "مسلسل درامي في تونس سيكون مفاجأة إن شاء الله، يصور بتقنيات حديثة في الإخراج والمؤثرات البصرية، وأؤدي دور جديد وشخصية مركبة ستكتشفونها في رمضان 2018 إن شاء الله، وهذا برفقة كوكبة من الفنانين الجزائريين نوال زعتر وحميد عاشوري وريم غزالي وآخرين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1"الزمان يدور" تحذير لكل من يتوهم أن أوروبا هي الجنّة!!
2شعراء الشعبي يدينون بالشكر لخليدة تومي ووزارة المجاهدين مقصرة
3"من ذاكرة ثورة نوفمبر المجيدة" يؤرخ لبلدية أهل القصر
4أدعو الوزارة لإطلاق اسم فتح النور بن إبراهيم على مؤسسة مسرحية
5عماد بن شني يجسد "أحمد وهبي" في فيلم من إخراج ولد خليفة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
صرعى "الحبّ".. بين عالم الفايسبوك والواقع
محمد بوخطة
الجبهة الاجتماعية بين عجز الإدارة وتَغَوُّل النقابة
سليم قلالة
الخطاب الحالق.. الذي نخشاه!
جمال لعلامي
خافوا ربـّي!
صالح عوض
أي الأبواب سيفتح الفلسطينيون؟
صالح عوض
فلنزرع الورد
محمد الهادي الحسني
الأمن الديني
جعفر الكناني
معركة مفتوحة على زمن مجهول
جمال لعلامي
احذروا احتجاج الأطفال!
صالح عوض
طائرة بحجم الكارثة
الفيديو
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
يصور حاليا دوره في مسلسل لرمضان 2018 بتونس
عماد بن شني يجسد "أحمد وهبي" في فيلم من إخراج ولد خليفة
آسيا. ش
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
كشف الممثل عماد بن شني عن مشروع سينمائي جديد سيؤدي فيه دور البطولة، حيث سيجسد شخصية عميد الأغنية الوهرانية الفنان الراحل أحمد وهبي والفيلم من إخراج سعيد ولد خليفة وبدأ الاشتغال عليه منذ فترة.
تغطيات ذات صلة
"الزمان يدور" تحذير لكل من يتوهم أن أوروبا هي الجنّة!!
عماد بن شني يجسد "أحمد وهبي" في فيلم من إخراج ولد خليفة
الأغنية التربوية "مهمشة".. وبعض الفنانين لا يعرفون حتى مساحة الجزائر!
أدعو الوزارة لإطلاق اسم فتح النور بن إبراهيم على مؤسسة مسرحية
"من ذاكرة ثورة نوفمبر المجيدة" يؤرخ لبلدية أهل القصر
وأكد بن شني للشروق أنه ورغم تعلقه بالفن السابع كمنتج وكممثل إلا أنه وكغيره من الشباب سئموا ممارسات القائمين على القطاع التي تحبطهم ولا تشجعهم على الاستمرار في الساحة الفنية.
واستشهد عماد بن شني بطريقة تعامل المركز الوطني لتطوير السينما مع الدعوات التي وجهت للجزائر كشريك في إنتاج "اوغستين ..ابن دموعها" لحضور العروض الشرفية للعمل في مختلف الدول التي زارها.
وأوضح في نفس السياق"المركز تجاهل دعوات المنتج التونسي ولم يحرص على أن تكون الجزائر والممثلين الجزائريين الذين شاركوا في العمل حاضرين وكان العمل لا يعنينا، وحتى عندما حذفت الكثير من المشاهد التي صورها الفريق الجزائري لم يعترض المركز ولم يحرك ساكنا.. نستغرب حضور المديرة وبعض الأشخاص في مناسبات سينمائية خارج الوطن وإقصاء المشاركين الحقيقيين في الفيلم ونناشد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إعادة النظر في طريقة تسيير المركز وكيف يتعامل مع الأسرة الفنية، تم عرض فيلم "القديس اوغستين..ابن دموعها" في عدة مهرجانات وتحصل على عدة جوائز، أهمها الوهر الذهبي لأحسن فيلم في وهران وجائزة أحسن عمل فني في مهرجان الإسكندرية، كما تم عرضه في باريس في مقر اليونيسكو وحظي بإقبال وإعجاب من قبل الفاتيكان بروما، ولكن للأسف تم الترويج له تونسيا أكثر منه جزائريا".
وأضاف "أرى مستقبلي في الإنتاج لأنه وللأسف نقولها صراحة من اختار التمثيل كمهنة في الجزائر انتحر ببطء، والدليل القامة عثمان عريوات".
وكشف بن شني عن جديده في التلفزيون، حيث يتواجد في تونس منذ فترة لتصوير عمل تلفزيوني لشهر رمضان "مسلسل درامي في تونس سيكون مفاجأة إن شاء الله، يصور بتقنيات حديثة في الإخراج والمؤثرات البصرية، وأؤدي دور جديد وشخصية مركبة ستكتشفونها في رمضان 2018 إن شاء الله، وهذا برفقة كوكبة من الفنانين الجزائريين نوال زعتر وحميد عاشوري وريم غزالي وآخرين.