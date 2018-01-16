هواري صابر لـ "الشروق": "الزمان يدور" تحذير لكل من يتوهم أن أوروبا هي الجنّة!!

تحت عنوان "الزمان يدور"، صوّر وسجل خريج برنامج "سوبر ستار العرب1" أو أمير الإحساس كما يلقبه الجمهور، صابر هواري، أغنية جديدة تطرق من خلالها لظاهرة "الحراقة" صوّرها "فيديو كليب"، على أن يبدأ عرض العمل بحر الأسبوع الجاري.

وفي اتصال مع "الشروق" قال صابر: "صحيح الموضوع ليس جديدا، لكن تناوله هو الجديد، حيث تحكي الأغنية معاناة الشباب في إيجاد منصب عمل والظروف التي تجعل شابا في ربيع العمر يمتطي قارب الموت تاركا أمّا تتألم لأجله!!، كما تستعرض قصة الأغنية حوارا يدور بين شاب وموج البحر الذي يعتقد بأنه سيوصله لحلمه الافتراضي.

علما أن سيناريو الكليب فيه رمزية كبيرة، فبعد حوار وأخذ ورد بين الشاب والبحر، يعود ذلك الشاب لوعيه ويقرّر البقاء من أجل والديه متحملا كل الظروف.. علما أن الأغنية هي من كلمات وتلحين الأستاذ قويدر بركان وتمثيل الفنان الصاعد الموهوب رفيق دحمان بينما إخراج الكليب هو للأخ ميمون. وأضاف هواري لـ "الشروق": "حقيقة الأمر كلما سمعت بخبر موت أحد الشباب في عرض البحر وتداعيات ذلك على قلب كل أم ربت وتعبت وكبّرت ابنها أو ابنتها ليكونا سندها.. أتحسر وأقدر الأحزان التي تعيشها".

ونوّه هواري صابر أنه كفنان أراد أن يساهم ولو بكلمة في توعية هؤلاء الشباب: "نقلهم الحل تبقاوا تعمروا الجزائر وتعيشوا فيها، الخبز والما والراس في السما ولا الموت في البحر".. "أنا العبد الضعيف وبمشاركة فريق العمل سهرنا وتعبنا لنحضر أغنية ننعي فيها موتانا ونوصي فيها شبابنا بعدم المغامرة نحو مجهول في بلاد الغرب.. ".