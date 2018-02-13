حركة جوية قياسية في جانفي الماضي ارتفاع في وجهة الجزائر من مطار مونبوليي

سجل مطار مدينة مونبوليي في فرنسا، حركة جوية قياسية في شهر جانفي مع 126.886 مسافر، حيث عرفت وجهة الجزائر العاصمة زيادة تقدر بـ+ 219 بالمائة.

أفادت هيئة المطارات لهذه المدينة الواقعة جنوب فرنسا، أن الأمر يتعلق بشهر جانفي الأكثر كثافة من حيث المسافرين في تاريخ مطار مونبوليي، مبرزا في هذا الصدد أنه تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 16.5 بالمائة من المسافرين مقارنة بيناير 2017 أي 108 875 مسافر إضافي.

وسجلت وجهة الجزائر العاصمة التي تستغلها خطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية الفرنسية زيادة تقدر ب 219 بالمائة. وأشار ذات المصدر بارتياح "نمر من 900 مسافر إلى تقريبا 3000 مسافر".

وفي 6 ديسمبر 2017 حطم مطار مونبوليي ميديتيراني الذي بني منذ 17 سنة رقمه القياسي باستقباله لـ 1.733.766 مسافر.