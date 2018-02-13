حوار "الشروق العربي" مع نجم "الثامنة" يصنع الحدث في الصحف العربية هذا ما قاله الإعلامي الجزائري كمال علواني عن "الجزيرة" و"المغاربية"..

صنع الحوار الذي أجرته مجلة "الشروق العربي"، مع الإعلامي الجزائري كمال علواني مراسل قنوات "أبوظبي" من بريطانيا، الحدث عبر وسائل الإعلام العربية طيلة أيام الأسبوع الماضي، حيث تطرقت له بإسهاب صحف ومواقع إلكترونية مصرية وإماراتية بين مؤيد ومعارض لتصريحاته التي انتقد فيها قناة الجزيرة القطرية، وكشف عن سبب رفضه الالتحاق بها سنوات التسعينات.

وعنونت صحيفة "البيان" الإماراتية: "إعلامي جزائري: "الجزيرة" جهاز عسكري.. و«المغاربية» إحدى بناتها"، وأبرزت الجريدة في مقالها موقف الصحفي السابق في التلفزيون الجزائري من قناة "المغاربية" التي تبث من لندن والمرتبطة حسبه بالتنظيم العالمي للإخوان، حيث قال: "المغاربية قناة واضحة، يملكها ابن عباسي مدني وتمولها قطر، تقدم صورة سوداوية عن الجزائر، لكن السؤال كيف لمسؤولين سابقين في الدولة ووزراء أن يظهروا فيها ويدلوا بتصريحات ضد الجزائر؟ إنها تشبه الجزيرة، بل من صلبها وهي إحدى بناتها".

من جهتها خصصت جريدة "العرب اليوم" حيزا كبيرا للموضوع، حيث عنونت عبر موقعها الالكتروني "علواني: لهذا رفضت العمل بالجزيرة.. والدوحة تشارك نجل عباسي مدني"، مشيرة على لسان علواني الذي اعتبرته من أبرز نجوم التلفزيون الجزائري نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات: "الجزيرة بالنسبة لي لا تعتبر تلفزيونًا.. رفضت العمل فيها سنة 1997 حين عُرض علي؛ لأنها معادية لمصالح الجزائر.. لا تعمل باحترافية، وتبيع السموم والفتنة، وصدَّرت للجزائريين مشروعًا رجعيًّا، وفشلت في أحداث سوريا"، هذا ونقلت عديد المواقع الالكترونية من بينها "خليج 365"، و"الفجر"، تصريحات "علواني" في حواره "الشروقي" الذي أنجزته الزميلة ليلى مصلوب ولقي تفاعلا كبيرا وآلاف القراءات على موقع "الشروق العربي".