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حوار "الشروق العربي" مع نجم "الثامنة" يصنع الحدث في الصحف العربية
هذا ما قاله الإعلامي الجزائري كمال علواني عن "الجزيرة" و"المغاربية"..
صنع الحوار الذي أجرته مجلة "الشروق العربي"، مع الإعلامي الجزائري كمال علواني مراسل قنوات "أبوظبي" من بريطانيا، الحدث عبر وسائل الإعلام العربية طيلة أيام الأسبوع الماضي، حيث تطرقت له بإسهاب صحف ومواقع إلكترونية مصرية وإماراتية بين مؤيد ومعارض لتصريحاته التي انتقد فيها قناة الجزيرة القطرية، وكشف عن سبب رفضه الالتحاق بها سنوات التسعينات.
وعنونت صحيفة "البيان" الإماراتية: "إعلامي جزائري: "الجزيرة" جهاز عسكري.. و«المغاربية» إحدى بناتها"، وأبرزت الجريدة في مقالها موقف الصحفي السابق في التلفزيون الجزائري من قناة "المغاربية" التي تبث من لندن والمرتبطة حسبه بالتنظيم العالمي للإخوان، حيث قال: "المغاربية قناة واضحة، يملكها ابن عباسي مدني وتمولها قطر، تقدم صورة سوداوية عن الجزائر، لكن السؤال كيف لمسؤولين سابقين في الدولة ووزراء أن يظهروا فيها ويدلوا بتصريحات ضد الجزائر؟ إنها تشبه الجزيرة، بل من صلبها وهي إحدى بناتها".
من جهتها خصصت جريدة "العرب اليوم" حيزا كبيرا للموضوع، حيث عنونت عبر موقعها الالكتروني "علواني: لهذا رفضت العمل بالجزيرة.. والدوحة تشارك نجل عباسي مدني"، مشيرة على لسان علواني الذي اعتبرته من أبرز نجوم التلفزيون الجزائري نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات: "الجزيرة بالنسبة لي لا تعتبر تلفزيونًا.. رفضت العمل فيها سنة 1997 حين عُرض علي؛ لأنها معادية لمصالح الجزائر.. لا تعمل باحترافية، وتبيع السموم والفتنة، وصدَّرت للجزائريين مشروعًا رجعيًّا، وفشلت في أحداث سوريا"، هذا ونقلت عديد المواقع الالكترونية من بينها "خليج 365"، و"الفجر"، تصريحات "علواني" في حواره "الشروقي" الذي أنجزته الزميلة ليلى مصلوب ولقي تفاعلا كبيرا وآلاف القراءات على موقع "الشروق العربي".
محمد - الجزائر2018/02/14 على 21:521
عنده الحق.... من حطم الجزائر في أواخر الثمانينات وطوال العشرية السوداء : قطر والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا وأمريكا.
من يحطم سوريا حتى من قبل 2011 : قطر والسعودية والإمارات وفرنسا وبريطانيا وأمريكا.
محمد الاحمد - حبيبتي الجزاءر2018/02/14 على 22:062
صحفي محترف عمل في التلفزيون الجزاءري بكل اخلاص وهل هو يحن للجزاءر بعد غربته الطويلة. ليت كل صحفيينا مثله يمثلون الجزاءر و يدافعون عنها في زمن الصحفي يشتري بمجرد أن تغديه في فندق شيك فما بالك الاموال التي تدفعها عربان الخليج
02018/02/14 على 22:133
ايادي خارجية
متى تصبح لنا ايادي نتحكم بها
02018/02/14 على 22:154
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (6) من سورة الحجرات .