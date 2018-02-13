عبر الصفحة التي تحمل اسم ابنه "آدم" على "فايسبوك"، أعلن ملك العاطفيين، كما يُلقب، الشاب نصرو عن قرب عودته إلى أرض الوطن ولمسقط رأسه وهران، لافتا بأن الإجراءات الخاصة بعودته هي بصدد الانتهاء قريبا، لكن من دون أن يُحدد تاريخا معينا لذلك.
وردا على الإشاعات التي تحدثت عن عدم امتلاكه لجواز سفر جزائري، أوضح نصرو أن "باسبوره" معه وهو يحرص على تجديده في كل موعد منذ استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن العقبة الوحيدة التي لا تزال تحول بينه وبين عودته إلى أرض الوطن هي تسوية وضعية إقامته والتي أضحت قريبة جدا، وأضاف نصرو في منشوره أنه دخل التراب الأمريكي بطريقة شرعية، وبأنه لا ينتظر التجنس بالجنسية الأمريكية أو الحصول على "الباسبور" الأمريكي كي يعود للجزائر: "هذا كذب وافتراء.. لا تصّدقوا هذا الكلام، أما بالنسبة لمكوتي 20 سنة في الغربة فهذا مكتوب ربي.. أصلا معرفتش كيفاش قعدت 20 سنة.. الوقت فات بسرعة وبدون أن أشعر.. هذي هي المشكلة في أمريكا وقتك يفوت فيها بلا ما تحس".
نصرو: ما بقاش لامان في المنتجين!
أما فيما يخص الألبوم الجديد الذي وعد بطرحه أكثر من مرة، فقد أوضح نصرو أن صدوره أصبح مرتبطا بعودته إلى الجزائر، أما المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو مقطع مسّرب كما قال، قبل أن يضيف: "من غير المستبعد أن يسبق طرحي للألبوم، إصدار سينغل، لكن كل هذا لن يكون إلا بوجودي في وهران وتحت إشرافي لأنه مبقاش لمان"، وعن إمكانية عودته للطابع الموسيقي القديم الذي اشتهر به في فترة الثمانينات والتسعينات، أكد الشاب نصرو أن معظم أغانيه لا تزال مفعمة بالطابع القديم، أي الطابع العاطفي الذي اشتهر به، لكن تغيّر أسماء الموزعين الموسيقيين الذين درج على التعامل معهم جعل الجمهور يشعر بالفرق: "في الألبوم الأخير مثلا، فوجئت بالشركة الموزعة له في الجزائر تدخل عليه تعديلات جوهرية في الموسيقى دون استئذاني !! بالإضافة للصوت الآلي (الروبوتيك)، مع أن الألبوم كان جميل جدا، الأمر الذي ضيّع روح الأغاني.. لكن إن شاء الله القادم أفضل".
20 سنة تمر على استقرار نصرو في أمريكا
يُشار إلى أن الشاب نصرو غادر الباهية وهران في أكتوبر 1997 نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عاش متنقلا بين عدة ولايات على غرار بوسطن وواشنطن ولوس أنجلس قبل أن يستقر بولاية ميامي، وخلال إقامته بالولايات المتحدة ، تزوج نصرو من حياة التلمسانية التي أنجب منها "فاطمة الزهراء"، ثم انفصل عنها ليتزوج ابنة الباهية وهران "ليلى" التي أنجب منها في سنة 2013 ابنه "آدم".
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بعد 20 سنة غربة في الولايات المتحدة
الشاب نصرو في وهران قريبا بعد انتهاء هذه الإجراءات
رابح. ع
عبر الصفحة التي تحمل اسم ابنه "آدم" على "فايسبوك"، أعلن ملك العاطفيين، كما يُلقب، الشاب نصرو عن قرب عودته إلى أرض الوطن ولمسقط رأسه وهران، لافتا بأن الإجراءات الخاصة بعودته هي بصدد الانتهاء قريبا، لكن من دون أن يُحدد تاريخا معينا لذلك.
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وردا على الإشاعات التي تحدثت عن عدم امتلاكه لجواز سفر جزائري، أوضح نصرو أن "باسبوره" معه وهو يحرص على تجديده في كل موعد منذ استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن العقبة الوحيدة التي لا تزال تحول بينه وبين عودته إلى أرض الوطن هي تسوية وضعية إقامته والتي أضحت قريبة جدا، وأضاف نصرو في منشوره أنه دخل التراب الأمريكي بطريقة شرعية، وبأنه لا ينتظر التجنس بالجنسية الأمريكية أو الحصول على "الباسبور" الأمريكي كي يعود للجزائر: "هذا كذب وافتراء.. لا تصّدقوا هذا الكلام، أما بالنسبة لمكوتي 20 سنة في الغربة فهذا مكتوب ربي.. أصلا معرفتش كيفاش قعدت 20 سنة.. الوقت فات بسرعة وبدون أن أشعر.. هذي هي المشكلة في أمريكا وقتك يفوت فيها بلا ما تحس".
نصرو: ما بقاش لامان في المنتجين!
أما فيما يخص الألبوم الجديد الذي وعد بطرحه أكثر من مرة، فقد أوضح نصرو أن صدوره أصبح مرتبطا بعودته إلى الجزائر، أما المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو مقطع مسّرب كما قال، قبل أن يضيف: "من غير المستبعد أن يسبق طرحي للألبوم، إصدار سينغل، لكن كل هذا لن يكون إلا بوجودي في وهران وتحت إشرافي لأنه مبقاش لمان"، وعن إمكانية عودته للطابع الموسيقي القديم الذي اشتهر به في فترة الثمانينات والتسعينات، أكد الشاب نصرو أن معظم أغانيه لا تزال مفعمة بالطابع القديم، أي الطابع العاطفي الذي اشتهر به، لكن تغيّر أسماء الموزعين الموسيقيين الذين درج على التعامل معهم جعل الجمهور يشعر بالفرق: "في الألبوم الأخير مثلا، فوجئت بالشركة الموزعة له في الجزائر تدخل عليه تعديلات جوهرية في الموسيقى دون استئذاني !! بالإضافة للصوت الآلي (الروبوتيك)، مع أن الألبوم كان جميل جدا، الأمر الذي ضيّع روح الأغاني.. لكن إن شاء الله القادم أفضل".
20 سنة تمر على استقرار نصرو في أمريكا
يُشار إلى أن الشاب نصرو غادر الباهية وهران في أكتوبر 1997 نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عاش متنقلا بين عدة ولايات على غرار بوسطن وواشنطن ولوس أنجلس قبل أن يستقر بولاية ميامي، وخلال إقامته بالولايات المتحدة ، تزوج نصرو من حياة التلمسانية التي أنجب منها "فاطمة الزهراء"، ثم انفصل عنها ليتزوج ابنة الباهية وهران "ليلى" التي أنجب منها في سنة 2013 ابنه "آدم".