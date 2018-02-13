وجهت، المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية، تعليمات لمفتشي التربية للمواد، تطالبهم بعقد ندوات "استباقية" مع أساتذة الأقسام النهائية، لإدراج تعديلات على الوحدات المدرسية، بغية إنهاء البرنامج الدراسي نهاية شهر أفريل المقبل.
نقلت مصادر للشروق أن المفتشية العامة للبيداغوجيا تبحث في إيجاد حلول "مستعجلة" للوضعيات العالقة بيداغوجيا، بالبحث عن حلول لقضية الدروس المتوقفة بسبب الإضراب المفتوح لنقابة "الكناباست" الذي دخل شهره الثالث بولاية البليدة وأسبوعه الثالث بباقي ولايات الوطن والتي نتج عنها تأخر كبير في البرنامج،إذ طلبت من مفتشي التربية للمواد عقد ندوات "استباقية" مع الأساتذة المعنيين بتدريس أقسام الامتحانات الرسمية خاصة أقسام الثالثة ثانوي، لإدراج تعديلات على المناهج من خلال دمج وحدات ومعارف مع بعضها البعض من دون المساس بالمضامين ومن دون حشو ولا تقليص، فيما منحتهم مهلة إلى غاية نهاية أفريل المقبل لإنهاء البرنامج الدراسي.
وفي السياق تم تكليف مفتشو التربية الوطنية، لمراقبة ومتابعة السير الحسن للعملية مع رفع تقارير دورية للوزارة، على أن يتم ضبط وضعية تقدم المناهج تحضيرا لامتحانات البكالوريا.
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ندوات للمفتشين لإنهاء البرنامج الدراسي نهاية أفريل
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
وجهت، المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية، تعليمات لمفتشي التربية للمواد، تطالبهم بعقد ندوات "استباقية" مع أساتذة الأقسام النهائية، لإدراج تعديلات على الوحدات المدرسية، بغية إنهاء البرنامج الدراسي نهاية شهر أفريل المقبل.
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نقلت مصادر للشروق أن المفتشية العامة للبيداغوجيا تبحث في إيجاد حلول "مستعجلة" للوضعيات العالقة بيداغوجيا، بالبحث عن حلول لقضية الدروس المتوقفة بسبب الإضراب المفتوح لنقابة "الكناباست" الذي دخل شهره الثالث بولاية البليدة وأسبوعه الثالث بباقي ولايات الوطن والتي نتج عنها تأخر كبير في البرنامج،إذ طلبت من مفتشي التربية للمواد عقد ندوات "استباقية" مع الأساتذة المعنيين بتدريس أقسام الامتحانات الرسمية خاصة أقسام الثالثة ثانوي، لإدراج تعديلات على المناهج من خلال دمج وحدات ومعارف مع بعضها البعض من دون المساس بالمضامين ومن دون حشو ولا تقليص، فيما منحتهم مهلة إلى غاية نهاية أفريل المقبل لإنهاء البرنامج الدراسي.
وفي السياق تم تكليف مفتشو التربية الوطنية، لمراقبة ومتابعة السير الحسن للعملية مع رفع تقارير دورية للوزارة، على أن يتم ضبط وضعية تقدم المناهج تحضيرا لامتحانات البكالوريا.