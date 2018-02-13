اهتزت بلدية الحراش، الأربعاء، في حدود الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، على وقع عثور مصالح الأمن على جثة طبيب أطفال، يدعى "د. أ" في الستينيات من العمر، داخل عيادته الخاصة، وذلك بالقرب من مقر ملحقة محكمة الحراش.
وتنقلت مصالح الأمن، رفقة الضبطية القضائية، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، مباشرة اثر بلاغ من قبل أحد المرضى ممن قصدوا عيادة الضحية الواقعة بـ 9 شارع أحمد عون، في الطابق الثاني من العمارة، حيث فتحت الضبطية القضائية تحقيقا في تفاصيل وقوع الحادثة التي خلفت صدمة كبيرة وسط قاطني مدينة الحراش.
وحسب معلومات "الشروق"، فإن المدعو "د. أ" في عقده السادس من العمر، يزاول نشاطه في عيادته الخاصة منذ نحو 30 سنة، في وقت تضاربت الروايات والإشاعات حول خبر وقوع الحادثة الذي انتشر بسرعة البرق في مدينة الحراش، خصوصا حول ما إذا كانت الحادثة جريمة قتل أو حالة انتحار، في انتظار نتائج التحقيقات والتشريح.
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وسط صدمة وذهول المواطنين
العثور على جثة طبيب أطفال بعيادته في الحراش
رضا. م
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
اهتزت بلدية الحراش، الأربعاء، في حدود الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، على وقع عثور مصالح الأمن على جثة طبيب أطفال، يدعى "د. أ" في الستينيات من العمر، داخل عيادته الخاصة، وذلك بالقرب من مقر ملحقة محكمة الحراش.
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وتنقلت مصالح الأمن، رفقة الضبطية القضائية، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، مباشرة اثر بلاغ من قبل أحد المرضى ممن قصدوا عيادة الضحية الواقعة بـ 9 شارع أحمد عون، في الطابق الثاني من العمارة، حيث فتحت الضبطية القضائية تحقيقا في تفاصيل وقوع الحادثة التي خلفت صدمة كبيرة وسط قاطني مدينة الحراش.
وحسب معلومات "الشروق"، فإن المدعو "د. أ" في عقده السادس من العمر، يزاول نشاطه في عيادته الخاصة منذ نحو 30 سنة، في وقت تضاربت الروايات والإشاعات حول خبر وقوع الحادثة الذي انتشر بسرعة البرق في مدينة الحراش، خصوصا حول ما إذا كانت الحادثة جريمة قتل أو حالة انتحار، في انتظار نتائج التحقيقات والتشريح.