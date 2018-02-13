قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الأربعاء، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على السياسي الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح فيما يتعلق بقضية الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأضافت الوكالة، أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد من قيادات حزب مصر القوية الذي يرأسه.
وكان أبو الفتوح واحداً من أبرز المرشحين في أول انتخابات تشهدها البلاد بعد انتفاضة عام 2011 وحصل على نحو 18 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.
وتأتي الاعتقالات قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة التي يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز خلالها بولاية ثانية في سباق ضد سياسي لا يتمتع بشهرة كبيرة.
كما تأتي بعد يومين من دعوة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال أول زيارة يقوم بها لمصر.
وقالت سناء أحمد وهي قريبة أبو الفتوح لوكالة رويترز للأنباء، إن عشرات من رجال الشرطة في ملابس مدنية جاءوا إلى المنزل ومعهم أمر ضبط وإحضار واقتادوه، ليل الأربعاء.
وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعدما عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي -أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد - الذي ينتمي للجماعة.
وترك أبو الفتوح الإخوان المسلمين في 2011 ليخوض انتخابات الرئاسة مستقلاً ونأى بنفسه عن الجماعة منذ ذلك الحين.
وأبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية. وذكر الحزب على صفحته على موقع فيسبوك، أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات.
وندد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص وانتقد ما وصفه بأنه "الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين".
ونددت 13 جماعة حقوقية محلية ودولية، الثلاثاء، بانتخابات الرئاسة المصرية التي تجري في مارس، قائلة إن السباق لن يكون حراً أو نزيهاً.
وقالت الجماعات في بيان مشترك: "تزعم الحكومة المصرية أنها 'في مرحلة انتقال ديمقراطي'، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة".
وتعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الاقتراع وفقاً لمبادئ الاستقلالية والشفافية والموضوعية.
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السلطات المصرية تقبض على عبد المنعم أبو الفتوح
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الأربعاء، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على السياسي الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح فيما يتعلق بقضية الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
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وأضافت الوكالة، أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد من قيادات حزب مصر القوية الذي يرأسه.
وكان أبو الفتوح واحداً من أبرز المرشحين في أول انتخابات تشهدها البلاد بعد انتفاضة عام 2011 وحصل على نحو 18 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.
وتأتي الاعتقالات قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة التي يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز خلالها بولاية ثانية في سباق ضد سياسي لا يتمتع بشهرة كبيرة.
كما تأتي بعد يومين من دعوة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال أول زيارة يقوم بها لمصر.
وقالت سناء أحمد وهي قريبة أبو الفتوح لوكالة رويترز للأنباء، إن عشرات من رجال الشرطة في ملابس مدنية جاءوا إلى المنزل ومعهم أمر ضبط وإحضار واقتادوه، ليل الأربعاء.
وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعدما عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي -أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد - الذي ينتمي للجماعة.
وترك أبو الفتوح الإخوان المسلمين في 2011 ليخوض انتخابات الرئاسة مستقلاً ونأى بنفسه عن الجماعة منذ ذلك الحين.
وأبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية. وذكر الحزب على صفحته على موقع فيسبوك، أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات.
وندد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص وانتقد ما وصفه بأنه "الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين".
ونددت 13 جماعة حقوقية محلية ودولية، الثلاثاء، بانتخابات الرئاسة المصرية التي تجري في مارس، قائلة إن السباق لن يكون حراً أو نزيهاً.
وقالت الجماعات في بيان مشترك: "تزعم الحكومة المصرية أنها 'في مرحلة انتقال ديمقراطي'، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة".
وتعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الاقتراع وفقاً لمبادئ الاستقلالية والشفافية والموضوعية.