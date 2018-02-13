عثر عليه مشنوقا بحبل ملفوف حول رقبته انتحار طفل بمنزله العائلي بحي برقوقة في سيدي عمار

اهتز حي برقوقة ببلدية سيدي عمار بعنابة، صبيحة الخميس،على وقع فاجعة انتحار طفل لا يتجاوز سنه 12 سنة، وجد مشنوقا بواسطة حبل ملفوف حول رقبته بمنزله العائلي .

وحسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لولاية عنابة، فإن الأعوان تدخلوا في الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء، بالحي المعروف بقرية برقوقة التابعة لبلدية سيدي عمار، فور إخطارهم بحادثة وفاة الطفل، أين تم العثور عليه مشنوقا بواسطة حبل ملفوف حول رقبته موصول بسقف المنزل.

وبعد معاينة الضحية من طرف طبيب الحماية، أكد وفاته بعين المكان، ويتعلق الأمر بالطفل "ق.ع"، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بمعية رجال الدرك، تم تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحجار، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة الأليمة، حيث قامت باستجواب عائلة الضحية وبعض الجيران والمقربين منه ليتضح أن الطفل كان يعاني من مشاكل اجتماعية ولا توجد علاقة لانتحاره بلعبة الحوت الأزرق.