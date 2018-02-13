إنفوجرافيك

حال العراق بعد الحرب على ما يسمى "تنظيم داعش"

date 2018/02/15 views 527 comments 0
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icon-writer إعداد: وائل نوري

صحافي بموقع الشروق أونلاين متابع للشؤون الدولية

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المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)

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