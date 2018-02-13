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في جنازة مهيبة حضرها مئات المُعزّين
الشلف تودّع شهيد الواجب الوطني الرائد نور الدين مرين
- والد الفقيد لـ"الشروق": ابني أوصى بمكان دفنه قبل استشهاده
ودّع سكان بلدية سيدي عكاشة في الشلف، الخميس، الرائد في صفوف الجيش الوطني الشعبي مرين نور الدين، في جنازة مهيبة حضرها المئات من المعزين. ووري، جثمان شهيد الواجب الوطني مرين نور الدين أحد ضحايا انفجار القنبلة التقليدية بولاية تبسة، بمقبرة عنصر النحاس ضواحي بلدية سيدي عكاشة بالمخرج الشمالي لولاية الشلف. جنازة الفقيد حضرها المئات من المعزين، من بينهم زملاؤه، ومختلف السلطات الأمنية والإدارية والمنتخبة للولاية.
وحسب ما صرّح به والد الضحية لـ"الشروق"، فإنه يفتخر بتضحية ابنه الشهيد وهو راض بقضاء الله وقدره. وأضاف أن ابنه نور الدين أوصى في أواخر أيام إجازته في 20 جانفي الفارط بمكان دفنه في مسقط رأسه مع أقاربه، أما أمه فكانت راضية بقضاء الله وقدره قائلة: "إن ابني كان دائما يوصي بأنه قد يعاد إليهم في نعش، وذلك ما حدث فعلا"؛ فقد توفي وترك وراءه فراغا رهيبا وطفلين بعد مسار حافل خلال مسيرته الذاتية بداية بتخرجه من الأكاديمية العسكرية بشرشال برتبة ملازم منذ منتصف التسعينيات حتى آخر أيامه في الجيش، حيث كان يراوده حسب أقاربه حلم التقاعد الذي شارف على أبوابه ولم يبق له سوى أربع سنوات.
NOUREDDINE - FINLAND2018/02/15 على 20:571
ربي يرحموا ويصبراهلوا
مواطن حر - قسنطينة2018/02/15 على 21:112
ربي يرحمو و يرحم كل من سار الي الله تعالي و يلهم اهله الصبر و السلوان
الغريب - الجزائر2018/02/15 على 21:233
يوجد شهيد لاعلاء كلمة الله و ليس الوطن .ابحثوا في مرجعية التي تتغنون بها ان و جدتم شهيد واجب الوطن.
02018/02/15 على 21:244
الله يرحمه و يصبر اهله