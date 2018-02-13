توقيف ضابطة "مزيفة" اختصت في تزويج العزاب بتبسة

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية تبسة، مساء الأربعاء، من الإطاحة بالضابطة المزيفة، التي أوهمت الكثير من الضحايا بأنها إطار بأمن ولاية تبسة، وبإمكانها تقديم مختلف الخدمات لقاصديها.

وبحسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فإن المتهمة شابة تبلغ من العمر 32 سنة، تم توقيفها من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية، بعد تلقيها العديد من الشكاوى من مواطنين، آخرها من أحد الأشخاص الذي أكد خلال تصريحه أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المشتبه فيها، التي ادعت له أنها ضابطة بأمن الولاية، وسلبته ماله بعدما أوهمته بقدرتها على التوسط له لتزويجه، وهي القضية التي قامت بها مع العديد من الشباب العزاب، الذين أوهمتهم بالتوسط لهم لدى الفتيات وتزويجهم، مقابل حصولها على مبالغ مالية، كما أوهمت شخصا آخر بقدرتها على التوسط له لشراء مسكن جاره، وضحية آخر سلبته مبلغ 6 ملايين سنتيم وقلادة من ذهب.

المشتبه فيها، تم تحويلها إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية، قصد سماعها على محضر رسمي واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها، في انتظار تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بتهمة النصب والاحتيال.