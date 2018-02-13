نقابة تقنيي صيانة الطائرات تنضم إلى تكتل النقابات المستقلة

أفادت مصادر نقابية لـ"الشروق" بأن النقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات قد انضمت إلى تكتل النقابات المستقلة الذي يضم نحو 14 تنظيما نقابيا.

وفق ذات المصادر، فإن هذا الانضمام جاء بهدف توحيد جهود الدفاع عن حقوق ومطالب العمال في شكل جماعي أوسع، والدفاع عن الحريات النقابية في الجزائر.

ولفتت مصادرنا إلى أن الانضمام جاء خصوصا بعد أن قابلت مفتشية العمل مطالب النقابة بتجاهل كبير واتهامها لها بمصادرة حق الإضراب والدفاع عن مطالب العمال المشروعة دستورا، وهو ما دفعها لخيار الانضمام للتكتل المذكور.

ومن غير المستبعد حسب مصادرنا أن تنضم النقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات، مستقبلا إلى الاحتجاجات المشتركة للتكتل النقابي.