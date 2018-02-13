* منذ جانفي 2013 وقعت على الأقل 291 عملية إطلاق نار في مدارس أمريكية، ما معدله حادثة أسبوعياً
* 18عملية إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الجاري
* ثلاث عمليات لإطلاق نار جماعي في الأشهر الأخيرة اعتبرت الأسوأ في تاريخ البلاد
* مقتل 59 شخصاً مطلع أكتوبر الماضي حين فتح مسلح النار على حفل موسيقي من فندق في لاس فيغاس
* هاجم مسلح أبيض كنيسة في تكساس في الخامس من شهر نوفمبر الماضي موقعاً 26 قتيلاً
* قُتل 17 شخصاً في ثانوية بفلوريدا (14 فيفري 2018) بإطلاق نار من تلميذ سبق أن طرد من المدرسة نفسها
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الرأي
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إعداد: وائل نوري
صحافي بموقع الشروق أونلاين متابع للشؤون الدولية
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* منذ جانفي 2013 وقعت على الأقل 291 عملية إطلاق نار في مدارس أمريكية، ما معدله حادثة أسبوعياً
* 18عملية إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الجاري
* ثلاث عمليات لإطلاق نار جماعي في الأشهر الأخيرة اعتبرت الأسوأ في تاريخ البلاد
* مقتل 59 شخصاً مطلع أكتوبر الماضي حين فتح مسلح النار على حفل موسيقي من فندق في لاس فيغاس
* هاجم مسلح أبيض كنيسة في تكساس في الخامس من شهر نوفمبر الماضي موقعاً 26 قتيلاً
* قُتل 17 شخصاً في ثانوية بفلوريدا (14 فيفري 2018) بإطلاق نار من تلميذ سبق أن طرد من المدرسة نفسها