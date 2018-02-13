إنفوجرافيك هذا ما تفعله "حرية" امتلاك السلاح في أمريكا..!

* منذ جانفي 2013 وقعت على الأقل 291 عملية إطلاق نار في مدارس أمريكية، ما معدله حادثة أسبوعياً

* 18عملية إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الجاري

* ثلاث عمليات لإطلاق نار جماعي في الأشهر الأخيرة اعتبرت الأسوأ في تاريخ البلاد

* مقتل 59 شخصاً مطلع أكتوبر الماضي حين فتح مسلح النار على حفل موسيقي من فندق في لاس فيغاس

* هاجم مسلح أبيض كنيسة في تكساس في الخامس من شهر نوفمبر الماضي موقعاً 26 قتيلاً

* قُتل 17 شخصاً في ثانوية بفلوريدا (14 فيفري 2018) بإطلاق نار من تلميذ سبق أن طرد من المدرسة نفسها