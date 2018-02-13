توجّه عائلة بركان القاطنة بأولاد سلامة، حي موهوب محمد ببوقرة في ولاية البليدة، نداء استغاثة لكل من شاهد والدهم أو لديه معلومات عن المدعو "بركان رمضان" المفقود منذ 22 جويلية الماضي، والذي خرج من بيته العائلي وهو في صحة جيدة، من دون أن يظهر عليه أي خبر، بضرورة تزويدهم بأي جديد عنه خاصة وأنها المرة الأولى في حياته التي يختفي طيلة هذه الفترة من دون عودة.
وحسب تصريحات محمد، ابنه، فإن والده المتقاعد والبالغ من العمر 60 سنة، يكون قد تعرض لصدمة نفسية إبان فترة الإرهاب وظل يعاني إلى غاية هذه الفترة من آثار اضطرابات نفسية، حيث يضطر المعني للتوجه من فترة إلى أخرى إلى منطقة باب الوادي ويغيب مدة أسبوعين ثم يعود من جديد ونفس الأمر باتجاه ورقلة لزيارة أخته غير أنه يعود مرة أخرى لبيته وعائلته، لكن اختفاءه هذه المرة زرع الشكوك في عائلته وأبنائه الذين تشير كل المعلومات التي يحوزونها إلى أنه خرج صبيحة ذات يوم سبت من 22 جويلية في حدود الخامسة فجرا، أين ارتشف قهوته رفقة أحد معارفهم بالمنطقة ومن تلك اللحظة لم يظهر عليه أي خبر علما أنه كان يرتدي قميصا أسود وسروالا أصفر وتم التبليغ عن اختفائه فور ذلك لدى مصالح الدرك الوطني.
ويرجى من كل من لديه معلومات الاتصال بابنه محمد: 0557244484
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اختفاء غامض لرب أسرة ببوقرة في البليدة
راضية. م
توجّه عائلة بركان القاطنة بأولاد سلامة، حي موهوب محمد ببوقرة في ولاية البليدة، نداء استغاثة لكل من شاهد والدهم أو لديه معلومات عن المدعو "بركان رمضان" المفقود منذ 22 جويلية الماضي، والذي خرج من بيته العائلي وهو في صحة جيدة، من دون أن يظهر عليه أي خبر، بضرورة تزويدهم بأي جديد عنه خاصة وأنها المرة الأولى في حياته التي يختفي طيلة هذه الفترة من دون عودة.
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وحسب تصريحات محمد، ابنه، فإن والده المتقاعد والبالغ من العمر 60 سنة، يكون قد تعرض لصدمة نفسية إبان فترة الإرهاب وظل يعاني إلى غاية هذه الفترة من آثار اضطرابات نفسية، حيث يضطر المعني للتوجه من فترة إلى أخرى إلى منطقة باب الوادي ويغيب مدة أسبوعين ثم يعود من جديد ونفس الأمر باتجاه ورقلة لزيارة أخته غير أنه يعود مرة أخرى لبيته وعائلته، لكن اختفاءه هذه المرة زرع الشكوك في عائلته وأبنائه الذين تشير كل المعلومات التي يحوزونها إلى أنه خرج صبيحة ذات يوم سبت من 22 جويلية في حدود الخامسة فجرا، أين ارتشف قهوته رفقة أحد معارفهم بالمنطقة ومن تلك اللحظة لم يظهر عليه أي خبر علما أنه كان يرتدي قميصا أسود وسروالا أصفر وتم التبليغ عن اختفائه فور ذلك لدى مصالح الدرك الوطني.
ويرجى من كل من لديه معلومات الاتصال بابنه محمد: 0557244484