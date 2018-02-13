في الذكرى الـ29 لتأسيسه بوتفليقة: حريصون على تنشيط هياكل الإتحاد المغاربي

جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة، تأكيده تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيار استراتيجي ومطلب شعبي.

وفي برقية تهنئة بعثها إلى نظيره التونسي، الباجي قايد السبسي، بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، قال الرئيس إن "الجزائر حريصة على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله بما يمكن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات المتنامية والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج".

وجاء في برقية رئيس الجمهورية: "يسعدني، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، أن أزف إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، أحر التهاني مقرونة بأطيب التمنيات، سائلا الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة، ويحقق للشعب التونسي الشقيق إطراد الرقي والإزدهار تحت قيادتكم الحكيمة".

واعتبر الرئيس هذه الذكرى التاريخية "سانحة نستذكر فيها ما يجمع شعوبنا المغاربية من وشائج الأخوة والتضامن وحسن الجوار"، مضيفا أنها "محطة تستدعي التمعن في مسيرة الاتحاد وتقييمها بما يتيح مراجعة شاملة وموضوعية لمنظومة العمل القائمة وتكييفها مع المستجدات حتى يصبح الإتحاد المغاربي تكتلا فاعلا في الساحة الدولية".