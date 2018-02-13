رفقة مريم حيدري من إيران وغاي بنيت من أمريكا بوزيد حرز الله يبدع في دار الشعر بتطوان في معرض الدار البيضاء

شارك الشاعر بوزيد حرز الله، في الليلة الثانية من ليالي الشعر بتطوان، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الدار البيضاء للكتاب الثلاثاء الماضي، إلى جانب مريم حيدري من إيران وغاي بنيت من الولايات المتحدة الأميركية وأحمد عصيد من المغرب، وسيّرها أحمد الحريشي من المغرب أيضا، بمرافقة سهام المكاوي على البيانو.

وكانت دار الشعر بتطوان قد برمجت أربع ليال شعرية ضمن البرنامج الثقافي للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء، في دورته الرابعة والعشرين، التي تقام في الفترة من 9 إلى 18 فيفري الجاري.

وشارك في الليلة الأولى من "ليالي الشعر"، الاثنين 12 فيفري الجاري، كل من حسن المطروشي من سلطنة عمان وجوسيبي كونطي من إيطاليا وإدريس بلعطار من المغرب، بينما سيّرت اللقاء فاطمة الزهراء بنيس من المغرب. ورافقت الشعراء موسيقيا الفنانتان يسرى شهواد على القانون وأمينة إسماعيلي على العود.

أما الليلة الثانية، الثلاثاء 13 فيفري، فسيشارك فيها بوزيد حرز الله من الجزائر ومريم حيدري من إيران وغاي بنيت من الولايات المتحدة الأميركية وأحمد عصيد من المغرب، وسيّرها أحمد الحريشي من المغرب أيضا، بمرافقة سهام المكاوي على البيانو.

وستسيّر الجلسة الثالثة إكرام عبدي من المغرب، حيث سيقدّم فيها الفنانان جبريل بناني وطارق بنعلي عزفا على الكمان، بمشاركة الشعراء غياث المدهون من فلسطين، ومحمد بودويك وصفاء السجلماسي الإدريسي وسامح درويش من المغرب.

وسيختتم السهرة الرابعة والأخيرة كل من سامح مجوب من مصر رفقة جوليان بلان من فرنسا وثريا إقبال من المغرب، ويسير الجلسة إدريس علوش من المغرب.