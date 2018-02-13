شهدت مسابقة "مزامير داوود" لصغار حفظة القرآن الكريم تنافسا قويا بين براعم القرآن في برايمها الثاني، حيث أبهر الطفل "سحنون عبد الودود" من ولاية وهران أعضاء لجنة التحكيم بحفظه المتقن لكتاب الله وتحكمه الجيد في أحكام التجويد رغم صغر سنه، وهو الذي لا يتجاوز عمره الـ 10 أعوام.
حلقة "مزامير داوود" التي عرضت سهرة الخميس على "الشروق نيوز"، عرفت تألق نور الايمان من وادي سوف التي أبدعت وتألقت وأبرزت قدرات فذة في حفظ وترتيل القرآن الكريم، كما وصف رئيس لجنة التحكيم الشيخ كمال قدة المتنافس القادم من تلمسان "عجاج محمد الأمين" بصاحب الصوت الجبلي والقوي، إلى جانب ابن عاصمة بني ميزاب غرداية الشبل عبد النور حاج موسى الذي بذل مجهودا كبيرا من أجل أن يرتقي لمستوى القراء الكبار، كما تلقى بعض النصائح الجوهرية التي تساعده على التحكم في الأحكام وترتيل كتاب الله من طرف رئيس لجنة التحكيم، لتختتم المسابقة مع المتنافسة بوراس مريم من سيدي بلعباس التي أتقنت حفظ القرآن مثلما تفوقت في مشوارها الدراسي بحصولها على معدل 16 من 20.
في السياق ذاته، استضاف البرايم صاحب المرتبة الثانية في الطبعة الأولى من المسابقة بلقاسمي عبد الرحيم الذي تكلم على نجاحاته في الحياة بعد المسابقة، ومن غرداية اكتشف المشاهد طاقة إنشادية فذة للبرعم هرمة عبد الرحيم وحياته الذي أمتع المستمعين بوصلات إنشادية جميلة.
ومعلوم أن المتوج باللقب في هذا الموسم سيحصل على درع التميز ومبلغ مالي يقدر بـ 30 مليون سنتيم، وأجهزة كهرومنزلية بقيمة 25 مليون سنتيم إلى جانب استفادته من 3 عمرات للبقاع المقدسة مع منح جوائز تحفيزية لكل المشاركين في الموسم الثاني من المسابقة تقديرا على مجهوداتهم في حفظ كتاب الله، "مزامير داوود 2" تتابعونها سهرة الخميس 21:20 على شاشة "الشروق نيوز" وتعاد يوم الجمعة الساعة 14:00 على "الشروق تي في".
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ابن وهران "عبد الودود" يبهر حكّام "مزامير داوود" في البرايم الثاني!
حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
شهدت مسابقة "مزامير داوود" لصغار حفظة القرآن الكريم تنافسا قويا بين براعم القرآن في برايمها الثاني، حيث أبهر الطفل "سحنون عبد الودود" من ولاية وهران أعضاء لجنة التحكيم بحفظه المتقن لكتاب الله وتحكمه الجيد في أحكام التجويد رغم صغر سنه، وهو الذي لا يتجاوز عمره الـ 10 أعوام.
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حلقة "مزامير داوود" التي عرضت سهرة الخميس على "الشروق نيوز"، عرفت تألق نور الايمان من وادي سوف التي أبدعت وتألقت وأبرزت قدرات فذة في حفظ وترتيل القرآن الكريم، كما وصف رئيس لجنة التحكيم الشيخ كمال قدة المتنافس القادم من تلمسان "عجاج محمد الأمين" بصاحب الصوت الجبلي والقوي، إلى جانب ابن عاصمة بني ميزاب غرداية الشبل عبد النور حاج موسى الذي بذل مجهودا كبيرا من أجل أن يرتقي لمستوى القراء الكبار، كما تلقى بعض النصائح الجوهرية التي تساعده على التحكم في الأحكام وترتيل كتاب الله من طرف رئيس لجنة التحكيم، لتختتم المسابقة مع المتنافسة بوراس مريم من سيدي بلعباس التي أتقنت حفظ القرآن مثلما تفوقت في مشوارها الدراسي بحصولها على معدل 16 من 20.
في السياق ذاته، استضاف البرايم صاحب المرتبة الثانية في الطبعة الأولى من المسابقة بلقاسمي عبد الرحيم الذي تكلم على نجاحاته في الحياة بعد المسابقة، ومن غرداية اكتشف المشاهد طاقة إنشادية فذة للبرعم هرمة عبد الرحيم وحياته الذي أمتع المستمعين بوصلات إنشادية جميلة.
ومعلوم أن المتوج باللقب في هذا الموسم سيحصل على درع التميز ومبلغ مالي يقدر بـ 30 مليون سنتيم، وأجهزة كهرومنزلية بقيمة 25 مليون سنتيم إلى جانب استفادته من 3 عمرات للبقاع المقدسة مع منح جوائز تحفيزية لكل المشاركين في الموسم الثاني من المسابقة تقديرا على مجهوداتهم في حفظ كتاب الله، "مزامير داوود 2" تتابعونها سهرة الخميس 21:20 على شاشة "الشروق نيوز" وتعاد يوم الجمعة الساعة 14:00 على "الشروق تي في".