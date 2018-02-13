عثرت مصالح الأمن ببلدية أولاد موسى غرب ولاية بومرداس، زوال الجمعة، على جثة شاب متزوج يدعى "ح. س"، في العقد الرابع من العمر، وذلك بالمنطقة الصناعية، فيما تبقى أسباب الوفاة غامضة.
وفور تلقي مصالح الأمن ببلدية أولاد موسى، بلاغا حول وجود جثة بمحاذاة الطريق الرابط بين بلديتي أولاد موسى وبودواو، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان رفقة الضبطية القضائية التي فتحت تحقيقا في الحادثة، لاسيما أن أسبابها تبقى مجهولة.
وذكر مصدر "الشروق"، أن المعني وهو من مواليد سنة 1980 ينحدر من بلدية أولاد موسى، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، وقد خلفت الحادثة صدمة وسط المواطنين.
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العثور على جثة شاب بالمنطقة الصناعية بأولاد موسى ببومرداس
ر. ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
عثرت مصالح الأمن ببلدية أولاد موسى غرب ولاية بومرداس، زوال الجمعة، على جثة شاب متزوج يدعى "ح. س"، في العقد الرابع من العمر، وذلك بالمنطقة الصناعية، فيما تبقى أسباب الوفاة غامضة.
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وفور تلقي مصالح الأمن ببلدية أولاد موسى، بلاغا حول وجود جثة بمحاذاة الطريق الرابط بين بلديتي أولاد موسى وبودواو، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان رفقة الضبطية القضائية التي فتحت تحقيقا في الحادثة، لاسيما أن أسبابها تبقى مجهولة.
وذكر مصدر "الشروق"، أن المعني وهو من مواليد سنة 1980 ينحدر من بلدية أولاد موسى، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، وقد خلفت الحادثة صدمة وسط المواطنين.