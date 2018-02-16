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الشروق العامة HD الشروق نيوز بنة تي في

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    العدد: 5730 2018/02/16

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icon-writer فرانس 24

icon آخر الإستفتاءات icon إستفتاءات

  • كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

    • مبادرة جيدة

      295 (%8.7)

    • تنازل عن الشركات لرجال الأعمال

      3096 (%91.3)

  • كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟

    • امتداده الشعبي

      770 (%5.78)

    • ضعف المنافسين

      1348 (%10.12)

    • التلاعب بالنتائج

      11202 (%84.1)

  • هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟

    • نعم

      394 (%12.43)

    • لا

      2777 (%87.57)

  • هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟

    • حتمية

      1298 (%14.44)

    • ليس حتمية

      7690 (%85.56)

  • كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟

    • خيار جيد

      658 (%9.37)

    • خيار سيء

      899 (%12.8)

    • خيار خطير

      5467 (%77.83)

  • هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟

    • تنجح

      6902 (%28.34)

    • لا تنجح

      17450 (%71.66)

  • ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟

    • حكومة حزبية

      183 (%12.26)

    • حكومة تكنوقراط

      1002 (%67.11)

    • مزيج بين الإثنين

      308 (%20.63)

  • هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟

    • تعكس

      669 (%16.43)

    • لا تعكس

      3403 (%83.57)

  • هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟

    • أوافق

      3448 (%13.99)

    • لا أوافق

      21196 (%86.01)

ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟

  • on on إيجابي
  • on on غير إيجابي

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