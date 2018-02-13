قال إن الأفلان مستعدّ لتقديم قائمته ولد عباس: التغيير الحكومي عند علم الرئيس وحده

أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن رئيس الجمهورية، وحده، من يعلم بالتغيير الحكومي، وهو ملف من صلاحياته الحصرية، مضيفا أن الأفلان مستعد لتقديم قائمة وزرائه ومقترحاته عندما يتعلق الأمر بأيّ تغيير.

دعا جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السبت، النقابات المضربة عن العمل، إلى ضرورة التعقل والهدوء، والجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة والتفاوض من أجل إيجاد حلول للانشغالات المطروحة، ووضع استقرار البلاد نصب أعينهم.

وقال ولد عباس في الكلمة التي ألقاها على هامش الحفل التكريمي الذي أقيم على شرف بعض الشهداء بمناسبة إحياء الذكرى الـ29 ليوم الشهيد بتلمسان: "إنّ الجزائر مستهدفة من قبل أعداء الوطن"، مشيرا إلى التدفق الهائل للمخدرات المهربة من المغرب باتجاه الجزائر والتي تعمل على تخريب عقول الشباب الجزائري، فضلا عن التهديدات الأمنية التي تجعل الجزائر دولة مستهدفة.

ولد عباس دعا إلى توحيد الصفوف من اجل دولة قوية، مستلهما ذلك مما تضمنته خطابات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على حدّ تعبيره. واعتبر المتحدّث أنّ الأفلان هو التاريخ وهو الدولة وهو مؤسسها، قبل أن يعود إلى بطولات المجاهدين إبّان الثورة التحريرية وما دفعته الجزائر من نفس ونفيس من أجل استقلالها، وأنه حان الوقت لإعادة الاعتبار للشهداء الأبرار من خلال تكريمهم، معلنا عن قرار في هذا الشأن يتعلق بحزب جبهة التحرير الوطني الذي سيعمل على تكريم الشهداء مع ذكرى يوم الشهيد من كل سنة، وأن الأجيال الصاعدة عليها، أن تعرف حقيقة نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار.

ولد عباس الذي تحاشى الحديث عن رئاسيات 2019، في التجمع الشعبي الذي احتضنته دار الثقافة بتلمسان، قال: "إنّه من الآن فصاعدا يتوجب العمل على تخليد تضحيات الشهداء البررة والمجاهدين الأبطال"، معتبرا أن الشعب الجزائري ساهم بجميع فئاته في تحرير الوطن وليس فقط المجاهدين في الجبال، مشيرا إلى آلاف العائلات التي قضي عيها بالنابالم فبي قرى ومداشر الجزائر.

وبدا ولد عباس متأثرا وهو يشاهد شريط فيديو تضمن المسار النضالي لرئيس الجمهورية، ليقوم بعدها بتكريم عدد من الشهداء، من بينهم العقيد لطفي والدكتور بن زرجب ومختار البوزيدي المدعو عقب الليل، والشهيد كرزابي وعلي بن علي وغيرهم من الشهداء الذين سقطوا في ساحة الوغى بالمنطقة الخامسة، بحضور وفد متكون من أعضاء المكتب السياسي ونواب البرلمان بغرفتيه بالإضافة لرؤساء المجالس البلدية.