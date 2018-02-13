آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
-
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
-
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
-
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
-
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
-
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
-
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
-
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
-
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
رحلة ذهاب وإياب اعتبارا من 25 ألف دينار
عروض ترويجية لرحلات طيران الطاسيلي نحو باريس
طرحت شركة طيران الطاسيلي المملوكة لسوناطراك عروضا جديدة على رحلاتها الدولية نحو باريس بأسعار جد تنافسية ابتداء من 25 ألفا و187 دينار، وهي العروض التي جاءت لمواجهة المنافسة الشرسة خصوصا من شركات طيران فرنسية.
عززت شركة طيران الطاسيلي عروضها الترويجية ويتعلق الأمر هذه المرة بوجهة الجزائر باريس الجزائر (ذهاب وعودة)، التي ستكون متاحة للمسافرين ابتداء من 25 ألفا و187 دينار، وستكون المقاعد في حدود الكمية المتوفرة.
ويمكن للجزائريين في داخل الوطن أو في الخارج حجز التذاكر عن بعد عبر الموقع الالكتروني للشركة طيران الطاسيلي على شبكة الانترنت، وإنهاء العملية من خلال الدفع الالكتروني سواء ببطاقة ما بين البنوك المحلية، أو عبر فيزا أو ماستر كارد.
وتعتبر وجهة الجزائر باريس الجزائر رابع وجهة دولية للرحلات المنتظمة لشركة طيران الطاسيلي، حيث إضافة لتسيير الشركة رحلات إلى مطارات كل من مرسيليا (جنوب) وستراسبوغ (شمال شرق) ونانت (وسط غرب).
وتضمن الشركة رحلات من مطار الجزائر هواري بومدين نحو باريس شارل دوغول أربع مرات في الأسبوع، ورحلتين في الأسبوع نحو مطار نانت، ورحلتين أيضا نحو مطار ستراسبورغ، إضافة لرحلة أسبوعيا من مطار قسنطينة نحو ستراسبورغ.
أما الشبكة الوطنية، فشركة طيران الطاسيلي تضمن رحلات نحو 15 مطارا هي العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وبشار وبسكرة وجانت والوادي وغرداية وحاسي مسعود وحاسي الرمل وإيليزي وسطيف وتامنراست وتيارت.
02018/02/17 على 22:171
كيفكم كي الجوية لا امل و لا امان في وعودكم املنا الوحيد في الشركات الاجنبية حبذا لو تكون متوفرة للضغط على الجوية لطردها عن نقل المسافرين للخارج و تبقى مشغولة بالنقل الداخلي و الديبلوماسي للمسؤولين و فقط شبعنا منكم