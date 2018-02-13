رحلة ذهاب وإياب اعتبارا من 25 ألف دينار عروض ترويجية لرحلات طيران الطاسيلي نحو باريس

طرحت شركة طيران الطاسيلي المملوكة لسوناطراك عروضا جديدة على رحلاتها الدولية نحو باريس بأسعار جد تنافسية ابتداء من 25 ألفا و187 دينار، وهي العروض التي جاءت لمواجهة المنافسة الشرسة خصوصا من شركات طيران فرنسية.

عززت شركة طيران الطاسيلي عروضها الترويجية ويتعلق الأمر هذه المرة بوجهة الجزائر باريس الجزائر (ذهاب وعودة)، التي ستكون متاحة للمسافرين ابتداء من 25 ألفا و187 دينار، وستكون المقاعد في حدود الكمية المتوفرة.

ويمكن للجزائريين في داخل الوطن أو في الخارج حجز التذاكر عن بعد عبر الموقع الالكتروني للشركة طيران الطاسيلي على شبكة الانترنت، وإنهاء العملية من خلال الدفع الالكتروني سواء ببطاقة ما بين البنوك المحلية، أو عبر فيزا أو ماستر كارد.

وتعتبر وجهة الجزائر باريس الجزائر رابع وجهة دولية للرحلات المنتظمة لشركة طيران الطاسيلي، حيث إضافة لتسيير الشركة رحلات إلى مطارات كل من مرسيليا (جنوب) وستراسبوغ (شمال شرق) ونانت (وسط غرب).

وتضمن الشركة رحلات من مطار الجزائر هواري بومدين نحو باريس شارل دوغول أربع مرات في الأسبوع، ورحلتين في الأسبوع نحو مطار نانت، ورحلتين أيضا نحو مطار ستراسبورغ، إضافة لرحلة أسبوعيا من مطار قسنطينة نحو ستراسبورغ.

أما الشبكة الوطنية، فشركة طيران الطاسيلي تضمن رحلات نحو 15 مطارا هي العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وبشار وبسكرة وجانت والوادي وغرداية وحاسي مسعود وحاسي الرمل وإيليزي وسطيف وتامنراست وتيارت.