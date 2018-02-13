أم لثلاثة أطفال تنتحر شنقا بخمار بباتنة

date 2018/02/17 views 1223 comments 2
author-picture

icon-writer طاهر حليسي

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية وسط مدينة باتنة، السبت، وكان أهل الضحية عثروا في وقت مبكر من صبيحة السبت على جثة المرأة الشابة "ن. ب" 28 سنة، معلقة بخمارها داخل حمام المسكن العائلي الذي تقيم به، وقد تم إبلاغ مصالح الحماية المدنية والشرطة، التي تدخلت لمعاينة الجثة ونقلها لمصلحة الطب الشرعي بغرض التشريح ومعرفة تفاصيل العملية.

icon-links تغطيات ذات صلة

وخلفت الحادثة حالة من المأساة حيث تركت الضحية المتزوجة ثلاثة أطفال أعمارهم ما بين 3 و 9 سنوات وقد فتحت مصالح الأمن تحريات لمعرفة دوافع عاشر حالة انتحار تسجلها الولاية منذ بداية السنة الجديدة، وسط معلومات أكدت أنها جراء ظروف اجتماعية قاهرة سببت لها متاعب نفسية لم تقو على مقاومتها.

icon-tags
  • print