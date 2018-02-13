أم لثلاثة أطفال تنتحر شنقا بخمار بباتنة

أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية وسط مدينة باتنة، السبت، وكان أهل الضحية عثروا في وقت مبكر من صبيحة السبت على جثة المرأة الشابة "ن. ب" 28 سنة، معلقة بخمارها داخل حمام المسكن العائلي الذي تقيم به، وقد تم إبلاغ مصالح الحماية المدنية والشرطة، التي تدخلت لمعاينة الجثة ونقلها لمصلحة الطب الشرعي بغرض التشريح ومعرفة تفاصيل العملية.

وخلفت الحادثة حالة من المأساة حيث تركت الضحية المتزوجة ثلاثة أطفال أعمارهم ما بين 3 و 9 سنوات وقد فتحت مصالح الأمن تحريات لمعرفة دوافع عاشر حالة انتحار تسجلها الولاية منذ بداية السنة الجديدة، وسط معلومات أكدت أنها جراء ظروف اجتماعية قاهرة سببت لها متاعب نفسية لم تقو على مقاومتها.