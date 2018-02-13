آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
-
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
-
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
-
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
-
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
-
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
-
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
-
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
-
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
أم لثلاثة أطفال تنتحر شنقا بخمار بباتنة
أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية وسط مدينة باتنة، السبت، وكان أهل الضحية عثروا في وقت مبكر من صبيحة السبت على جثة المرأة الشابة "ن. ب" 28 سنة، معلقة بخمارها داخل حمام المسكن العائلي الذي تقيم به، وقد تم إبلاغ مصالح الحماية المدنية والشرطة، التي تدخلت لمعاينة الجثة ونقلها لمصلحة الطب الشرعي بغرض التشريح ومعرفة تفاصيل العملية.
وخلفت الحادثة حالة من المأساة حيث تركت الضحية المتزوجة ثلاثة أطفال أعمارهم ما بين 3 و 9 سنوات وقد فتحت مصالح الأمن تحريات لمعرفة دوافع عاشر حالة انتحار تسجلها الولاية منذ بداية السنة الجديدة، وسط معلومات أكدت أنها جراء ظروف اجتماعية قاهرة سببت لها متاعب نفسية لم تقو على مقاومتها.
مصطفى - الجزائر2018/02/17 على 21:591
اللهم اغفر لها وارحمها---- الله يكون في عونهم اهل باتنة
Mouhadjir - New Land2018/02/17 على 22:262
من الناحية المنطقية يستحيل ان ام لثلاثة اطفال ان تقتل نفسها و تترك فلذات كبدها للمجهول. يمكن للام ان تضحي بنفسها فقط دفاعا عن اطفالها او شرفها.
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.