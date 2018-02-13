حققت حصة الأسبوع الماضي من البرنامج الاجتماعي "احكي حكايتك" التي استعرضت حالة مؤثرة جدا لعائلة جزائرية في 2018 تعيش في العصر البدائي، متابعة كبيرة وقياسية من طرف الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغت نسبة مشاهدتها أزيد من 2 مليون مشاهدة خلال أقل من 72 ساعة على نشرها عبر موقعي "يوتيوب" و"فايسبوك".
تطرق الزميل يوسف نكاع في العدد الذي تم بثه على قناة "الشروق العامة"، وجاء بعنوان "لو كان الفقر رجلا لقتلته"، إلى القصة البائسة لأسرة الستيني "عمي العيد" وأولاده الذين يقطنون على بُعد أمتار من أرقى أحياء العاصمة المدينة الجديدة سيدي عبد الله بزرالدة، لكنهم للأسف يعيشون ظروفا أقل مال يقال عنها إنها غير إنسانية في كوخ مهجور لا يقيهم برد الشتاء القارس ولا حرّ الصيف، ويقتاتون على الخبز والماء فقط لسد رمق جوعهم.
الطفل محمد: نقتات على الخبز والماء.. والكلاب تعيش أفضل منا!
ما يحزن أكثر في حكاية هذه العائلة، هي "خالتي خيرة" التي تعاني من مرض مزمن أقعدها الفراش، وأصبحت عبءا على زوجها "عمي العيد" الذي يشعر بدوره بالأسى الشديد لحال ابنه محمد 18 سنة، الذي توقف عن دراسته بسبب الفقر المدقع الذي يعيشه، ويقول محمد "عندما كنت أدرس، كان زملائي يضربونني ويضحكون على ملابسي البالية وحذائي الممزق، أنا لا أعرف الأنترنت والفايسبوك وحتى البيتزا والشوارما، شاهدتها في التلفاز فقط، لا يوجد مرحاض في بيتنا نقضي فيه حاجتنا.. بصراحة الكلاب تعيش أفضل منا".
وتفاعل الجزائريون بقوة مع هذه القصة المأساوية، حيث اشتعلت صفحات الفايسبوك بالتعليقات المتضامنة والمتعاطفة مع عائلة "عمي العيد"، وكتبت كنزة: "الحمد لله الذي قدرني على زيارة هذه العائلة اليوم، ولقد وجدت الكثير من الناس التي مازالت بذرة الايمان وحب الغير في قلوبهم... حديث عينيهم يروي ألامهم ومعاناتهم.. إذا رغبتم بالصدقة فهي ترجع لكم يوم الحساب وليس لهم، وإذا لم ترغبوا فاصمتوا خير لكم من ذنب آخر".
فيما علق مراد قائلا: "والله يا أخي بكيت بكاء لم أبكيه من قبل، غاضني الشاب مسكين يبان ناس ملاح وكاين شباب يلبسو صباط بالملايين، وما يحمدوش ربي، رجاء ياأخ يوسف أوقفو معاهم ربي يفرج عليهم إن شاء الله، أين هي السويد التي يتحدثون عنها ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل". من جانبه غرد محمد "الشيء الجميل في هذه العائلة رغم الفقر ومرض الأم.. والمعاناة إلا أن هناك دفئ عائلي والوالد متمسك بالزوجة، ويعتني بها وبالأولاد، ربي إن شاء الله يفرج عليهم".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
12 مليون مشاهدة لحلقة "عمي العيد" في "احكي حكايتك" على الشروق!
Français English
الرأي
محمد حمادي
عرّابو التطرّف وصكوك المغفرة!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس الرياضيات: سنغافورة في باريس !!
صالح عوض
شخصية الجزائر وعبقرية المكان
حبيب راشدين
صناعة البعبع لتسويق المنقذ
جمال لعلامي
"التغنانت".. إلى أين؟
حسين لقرع
هل نحن شعبٌ يكره العمل؟!
سلطان بركاني
أهل السنّة أمّةٌ وليسوا طائفة
سليم قلالة
عُذرًا.. شُهداءَنا الأبرار
معلومي ياسين
"الخضر" في مفترق الطرق
عبد الناصر
مجتمعٌ يستورد.. كلّ شيء!
الفيديو
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
تفاعل وتعاطف قياسي مع قصة العائلة "البدائية" القاطنة بزرالدة
2 مليون مشاهدة لحلقة "عمي العيد" في "احكي حكايتك" على الشروق!
حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
حققت حصة الأسبوع الماضي من البرنامج الاجتماعي "احكي حكايتك" التي استعرضت حالة مؤثرة جدا لعائلة جزائرية في 2018 تعيش في العصر البدائي، متابعة كبيرة وقياسية من طرف الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغت نسبة مشاهدتها أزيد من 2 مليون مشاهدة خلال أقل من 72 ساعة على نشرها عبر موقعي "يوتيوب" و"فايسبوك".
تغطيات ذات صلة
ابن وهران "عبد الودود" يبهر حكّام "مزامير داوود" في البرايم الثاني!
قراءة في عدد فيفري 2018 من مجلة الشروق العربي
"الشروق نيوز" تـُصلح بين والد التلميذة "نسبية" ومديرها
حلقة "هروب القاصرات" في "خط أحمر" تصنع الحدث.. وهذا جديد الجزء الثاني!
18 برعما يتأهلون إلى ربع نهائي "مزامير داوود 2" على قنوات "الشروق"
تطرق الزميل يوسف نكاع في العدد الذي تم بثه على قناة "الشروق العامة"، وجاء بعنوان "لو كان الفقر رجلا لقتلته"، إلى القصة البائسة لأسرة الستيني "عمي العيد" وأولاده الذين يقطنون على بُعد أمتار من أرقى أحياء العاصمة المدينة الجديدة سيدي عبد الله بزرالدة، لكنهم للأسف يعيشون ظروفا أقل مال يقال عنها إنها غير إنسانية في كوخ مهجور لا يقيهم برد الشتاء القارس ولا حرّ الصيف، ويقتاتون على الخبز والماء فقط لسد رمق جوعهم.
الطفل محمد: نقتات على الخبز والماء.. والكلاب تعيش أفضل منا!
ما يحزن أكثر في حكاية هذه العائلة، هي "خالتي خيرة" التي تعاني من مرض مزمن أقعدها الفراش، وأصبحت عبءا على زوجها "عمي العيد" الذي يشعر بدوره بالأسى الشديد لحال ابنه محمد 18 سنة، الذي توقف عن دراسته بسبب الفقر المدقع الذي يعيشه، ويقول محمد "عندما كنت أدرس، كان زملائي يضربونني ويضحكون على ملابسي البالية وحذائي الممزق، أنا لا أعرف الأنترنت والفايسبوك وحتى البيتزا والشوارما، شاهدتها في التلفاز فقط، لا يوجد مرحاض في بيتنا نقضي فيه حاجتنا.. بصراحة الكلاب تعيش أفضل منا".
وتفاعل الجزائريون بقوة مع هذه القصة المأساوية، حيث اشتعلت صفحات الفايسبوك بالتعليقات المتضامنة والمتعاطفة مع عائلة "عمي العيد"، وكتبت كنزة: "الحمد لله الذي قدرني على زيارة هذه العائلة اليوم، ولقد وجدت الكثير من الناس التي مازالت بذرة الايمان وحب الغير في قلوبهم... حديث عينيهم يروي ألامهم ومعاناتهم.. إذا رغبتم بالصدقة فهي ترجع لكم يوم الحساب وليس لهم، وإذا لم ترغبوا فاصمتوا خير لكم من ذنب آخر".
فيما علق مراد قائلا: "والله يا أخي بكيت بكاء لم أبكيه من قبل، غاضني الشاب مسكين يبان ناس ملاح وكاين شباب يلبسو صباط بالملايين، وما يحمدوش ربي، رجاء ياأخ يوسف أوقفو معاهم ربي يفرج عليهم إن شاء الله، أين هي السويد التي يتحدثون عنها ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل". من جانبه غرد محمد "الشيء الجميل في هذه العائلة رغم الفقر ومرض الأم.. والمعاناة إلا أن هناك دفئ عائلي والوالد متمسك بالزوجة، ويعتني بها وبالأولاد، ربي إن شاء الله يفرج عليهم".