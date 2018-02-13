تنصيب اللجنة الوطنية للطعن لمحافظي البيع

نصبت بمقر المحكمة العليا بالابيار نهاية الاسبوع، اللجنة الوطنية للطعن الخاصة بمحافظي البيع بالمزايدة، تحت رئاسة قاضية بالمحكمة العليا، تتشكل من 4 قضاة برتبة مسشتارين بالمحكمة العليا و4 اعضاء يمثلون محافظي البيع بالمزايدة، يتم تعيينهم من طرف وزير العدل حافظ الاختام.

عملية التنصيب التي أشرف عليها النائب العام والمحامي العام بأعلى هيئة قضائية في الجزائر، بحضور رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع الاستاذ بن يحي امين عبد الوهاب، شارك فيها 08 محافظي البيع المعينين من طرف الوزير الطيب لوح، كأعضاء أساسيين واحتياطيين في اللجنة، وهم دعاسي عيسى، عمورة رابح، بركات جلول، بن غريفة عبد الحميد، ايت حمادوش ناصر، اوياد صليحة، روماني عبد الكريم، بن عمارة فريد.

وتتكفل اللجنة المنبثقة عن المادة 70 من القانون الجديد المنظم لمهنة محافظي البيع الصادر شهر اوت 2016، بمهمة الفصل في الطعون ضد القرارات التاديبية الصادرة عن الغرف الجهوية الثلاثة الممثلة لمحافظي البيع البالغ عددهم حوالي 300 استاذ.