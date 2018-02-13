بلّت يديها ووضعت شريطا على فمها لفبركة عملية سطو وهمية امرأة تحرق مسكن عائلتها لسرقة أموال ومجوهرات في معسكر!

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر، قبل يومين، امرأة في 40 عمرها؛ إثر الاشتباه بضلوعها في قضية الحريق العمدي والإبلاغ عن جريمة وهمية والسطو على كمية هامة من المجوهرات بعد ادعائها أنها وقعت ضحية اعتداء على يد مجهولين داخل المسكن العائلي الكائن بالمحمدية.

وحسب مصادر "الشروق"؛ فإن المرأة استغلت فرصة غياب زوجة شقيق زوجها عن غرفتها وتواجدها خارج أرض الوطن؛ لتنسج خيوط قضية بدأت تفاصيلها باستحواذها على ما قيمته 850 مليون سنتيم من المجوهرات ومبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم، قبل أن تضرم النار في الغرفة وتكبل نفسها بحبل موصول بين يديها ورجليها؛ وتسد فمها بشريط لاصق آخذة في الصراخ لاستقطاب الجيران نحوها، ومن ثمة الإعلان عن وقوعها ضحية اعتداء متبوع بسرقة وحرق للمسكن.الشرطة القضائية للمحمدية باشرت تحقيقاتها من خلال مراقبة الحركة في محيط المسكن، أين تبين أن للضحية حركة مشبوهة وعلاقات غير عادية مع أشخاص غرباء ما جعل الشكوك تتجه نحو المرأة؛ حيث تم استدعاء عدد من باعة المجوهرات، الذين اعترف بعضهم بشراء مجوهرات منها. وقد تم استرجاع كمية هامة المسروقات من ستة من باعة، مع توجيه الاتهام لهم في القضية.

وقد تم تقديم المتهمة أما وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية الذي أحال القضية على قاضي التحقيق حيث أمر بحبسها مؤقتا.