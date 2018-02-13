أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إلغاء التراخيص الممنوحة سابقا، الخاصة بتجديد الفروع الولائية لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع، ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، فيما جددت تأكيدها على منع دخول الأساتذة المضربين إلى المؤسسات التربوية لمزاولة نشاطهم النقابي.
وأكدت الوزارة الوصية في مراسلة تحمل رقم 145/خ/2018، بناء على المرجع رقم 417، أنه في إطار تنفيذ مختلف التعليمات المتعلقة بتسيير الإضراب المعلن عنه ابتداء من تاريخ 30 جانفي الفارط، وما تبعه من إجراءات، فإن مديري التربية للولايات من خلال مديري المؤسسات التربوية، مطالبون بإلغاء كل التراخيص التي كانت ممنوحة في وقت سابق، الخاصة بتجديد الفروع الولائية لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست".
وجددت الوزارة -في نفس المراسلة- تأكيدها على منع دخول الأساتذة المضربين إلى المؤسسات التربوية، لمزاولة نشاطهم النقابي مهما كان شكله، فيما حملت المسؤولية كاملة لكل مسؤول يخالف التعليمات ويقصّر في تطبيقها على أرض الواقع.
وتواصل مصالح وزارة التربية الوطنية تطبيق الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين عبر كافة ولايات الوطن، بحيث أقدمت على الخصم من رواتبهم دفعة واحدة، كما نفذت قرار العزل من المناصب بحيث تم فصل 500 أستاذ كمرحلة أولى، والعملية مستمرة في حال استمرار الحركة الاحتجاجية المفتوحة التي تدخل اليوم الأحد، أسبوعها الرابع بجل الولايات وشهرها الرابع بولايتي البليدة وتيزي وزو، إلى جانب الشروع في تعويض المضربين بأساتذة متقاعدين ومستخلفين واللجوء إلى التغيير في جداول التوقيت باستغلال ساعات المضربين، وتكليفهم بتقديم حصص للدعم والتقوية للمتمدرسين، خاصة بالنسبة إلى أقسام الامتحانات ضمن ما يعرف بالمذاكرة الجماعية أو ضمن أفواج.
إلى جانب لجوئها إلى الاستنجاد بمفتشي التربية الوطنية للمواد ومديري المؤسسات التربوية، حيث طلب منهم ضرورة النزول إلى الميدان لتدريس التلاميذ، لمواجهة الإضراب الثاني من نوعه الذي سيشنه التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية ويضم خمس نقابات يومي 20 و21 فيفري الجاري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1هؤلاء هم "المشوشون" على أويحي في بسكرة
2المغرب "يعسكر" حدوده مع الجزائر!
3"جلسة صلح" الأحد بين بن غبريط و5 نقابات لتعليق إضراب اليومين
4ولد عباس: التغيير الحكومي عند علم الرئيس وحده
5تشديد السريّة على مكالمات وبريد الجزائريين لحمايتها من التجسّس
Français English
الرأي
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
"ما تحشم ما تخاف"!
محمد حمادي
عرّابو التطرّف وصكوك المغفرة!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس الرياضيات: سنغافورة في باريس !!
صالح عوض
شخصية الجزائر وعبقرية المكان
حبيب راشدين
صناعة البعبع لتسويق المنقذ
جمال لعلامي
"التغنانت".. إلى أين؟
حسين لقرع
هل نحن شعبٌ يكره العمل؟!
سلطان بركاني
أهل السنّة أمّةٌ وليسوا طائفة
سليم قلالة
عُذرًا.. شُهداءَنا الأبرار
الفيديو
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
وزارة التربية تواصل تنفيذ إجراءاتها العقابية ضد المضربين
تعليمات بإلغاء "التراخيص" السابقة لتجديد فروع نقابة "الكناباست"
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إلغاء التراخيص الممنوحة سابقا، الخاصة بتجديد الفروع الولائية لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع، ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، فيما جددت تأكيدها على منع دخول الأساتذة المضربين إلى المؤسسات التربوية لمزاولة نشاطهم النقابي.
تغطيات ذات صلة
الأساتذة المضربون يتحدون بن غبريط
تعليمات بإلغاء "التراخيص" السابقة لتجديد فروع نقابة "الكناباست"
ملف الدعم.. عود كبريت أم حبة آسبيرين لتهدئة الجبهة الإجتماعية؟
24 مليون جزائري يقاطعون شراء الذهب بسبب التقشف!
الجزائر ترفض عمليات الإبعاد الجماعية لمواطنيها "الحراقة" من فرنسا
وأكدت الوزارة الوصية في مراسلة تحمل رقم 145/خ/2018، بناء على المرجع رقم 417، أنه في إطار تنفيذ مختلف التعليمات المتعلقة بتسيير الإضراب المعلن عنه ابتداء من تاريخ 30 جانفي الفارط، وما تبعه من إجراءات، فإن مديري التربية للولايات من خلال مديري المؤسسات التربوية، مطالبون بإلغاء كل التراخيص التي كانت ممنوحة في وقت سابق، الخاصة بتجديد الفروع الولائية لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست".
وجددت الوزارة -في نفس المراسلة- تأكيدها على منع دخول الأساتذة المضربين إلى المؤسسات التربوية، لمزاولة نشاطهم النقابي مهما كان شكله، فيما حملت المسؤولية كاملة لكل مسؤول يخالف التعليمات ويقصّر في تطبيقها على أرض الواقع.
وتواصل مصالح وزارة التربية الوطنية تطبيق الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين عبر كافة ولايات الوطن، بحيث أقدمت على الخصم من رواتبهم دفعة واحدة، كما نفذت قرار العزل من المناصب بحيث تم فصل 500 أستاذ كمرحلة أولى، والعملية مستمرة في حال استمرار الحركة الاحتجاجية المفتوحة التي تدخل اليوم الأحد، أسبوعها الرابع بجل الولايات وشهرها الرابع بولايتي البليدة وتيزي وزو، إلى جانب الشروع في تعويض المضربين بأساتذة متقاعدين ومستخلفين واللجوء إلى التغيير في جداول التوقيت باستغلال ساعات المضربين، وتكليفهم بتقديم حصص للدعم والتقوية للمتمدرسين، خاصة بالنسبة إلى أقسام الامتحانات ضمن ما يعرف بالمذاكرة الجماعية أو ضمن أفواج.
إلى جانب لجوئها إلى الاستنجاد بمفتشي التربية الوطنية للمواد ومديري المؤسسات التربوية، حيث طلب منهم ضرورة النزول إلى الميدان لتدريس التلاميذ، لمواجهة الإضراب الثاني من نوعه الذي سيشنه التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية ويضم خمس نقابات يومي 20 و21 فيفري الجاري.