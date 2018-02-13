ممسكاً بقطعة من طائرة إيرانية بدون طيار نتنياهو لـ"طغاة" إيران: لا تختبروا عزمنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن "إسرائيل ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر"، مؤكداً مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.

وقال نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن بينما كان يمسك بقطعة مما يقول إنها طائرة إيرانية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي هذا الشهر: "إسرائيل لن تسمح للنظام بلف حبل الإرهاب حول عنقنا".

وأضاف نتنياهو: "سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب".

ووجه نتنياهو حديثه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قائلاً: "السيد ظريف، هل تعرف ما هذا؟ يجب أن تعرف ما هذا. فهذا تابع لك. أدعوك إلى أن تحمل معك رسالة إلى الطغاة في طهران - لا تختبروا إصرار إسرائيل!".

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وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن ودعا في كلمته المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين للتصدي لإيران فوراً وعرض خريطة تظهر ما وصفه بالوجود الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال إن إيران تزيد نفوذها بينما يسترد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا أراضي من أيدي المتشددين.

وأضاف نتنياهو: "المؤسف أنه بينما ينكمش داعش تتوغل إيران فهي تحاول إقامة هذه الإمبراطورية المتصلة حول الشرق الأوسط من الجنوب في اليمن لكنها أيضاً تحاول إنشاء جسر من الأرض من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان وغزة".

ومضى قائلاً: "هذا تطور خطير جداً بالنسبة لمنطقتنا".

وزاد التوتر في العاشر من فيفري حين أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية إسرائيلية خلال عودتها من حملة قصف على مواقع مدعومة من إيران في سوريا.

وكانت هذه المواجهة الأخطر حتى الآن بين الاحتلال الإسرائيلي والقوات المدعومة من إيران على الجانب الآخر من الحدود.