يعتبر المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، الذي يعرض حصريا على قناة "الشروق العامة"، من بين الأعمال التاريخية التي أخذت من الأحداث المهمة التي يزخر بها التاريخ العثماني، وأسهمت في ازدهار الدراما التركية وانتشارها في العديد من دول العالم، وهو ما انعكس على أجور الممثلين، التي أصبحت تقارب رواتب ممثلي هوليوود، بالرغم من ظهور مسلسلات جديدة على الساحة الدرامية حازت اهتماما جماهيريا وأخذت المقدمة من حيث نسبة المشاهدة.
واقترب الممثل التركي إنجين ألتان، بطل مسلسل "أرطغرل" من لقب الممثل الأعلى أجرًا، بعد أن وصل ما يتقاضاه على تصوير الحلقة الواحدة من المسلسل إلى 150 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 41 ألف دولار، (670 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية). واقترب بذلك من كل من الممثل كيفانتش تاتليتوغ، الشهير بـ “مهند”، والممثل خالد آرغنش، الشهير بـ "أنور"، اللذين يتقاضيان 45 ألف دولار على تصوير الحلقة.
بينما تخطى إنجين (أرطغرل) النجم بوراك أوزجيفيت، ليصبح الفنان التركي الأعلى أجرًا في الإعلانات، عندما وقع عقدا إعلانيا مع إدارة بنك "وقف" لمدة عام واحد مقابل مبلغ قدره ستة ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل مليونا و600 ألف دولار تقريبًا.
ويعزو إنجين سبب عدم ظهوره في أي إعلان خلال السنوات الست الماضية إلى خوفه من تأثر شعبية مسلسل “أرطغرل” بعد أن أصبح في قمة “الراتينغ” الخاص بالمسلسلات التركية، برغم العروض الكثيرة التي جاءته ليكون وجها إعلاميا لعلامات تجارية. "قيامة أرطغرل" الذي لقي دعما من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعرض مدبلجا باللغة العربية الفصحى عبر شاشة "الشروق تي في"، ويحظى بنجاح جماهيري كبير في الجزائر وحتى بالمنطقة العربية.
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بطل "قيامة أرطغرل" يتقاضى 670 مليون سنتيم للحلقة الواحدة!
حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
يعتبر المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، الذي يعرض حصريا على قناة "الشروق العامة"، من بين الأعمال التاريخية التي أخذت من الأحداث المهمة التي يزخر بها التاريخ العثماني، وأسهمت في ازدهار الدراما التركية وانتشارها في العديد من دول العالم، وهو ما انعكس على أجور الممثلين، التي أصبحت تقارب رواتب ممثلي هوليوود، بالرغم من ظهور مسلسلات جديدة على الساحة الدرامية حازت اهتماما جماهيريا وأخذت المقدمة من حيث نسبة المشاهدة.
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واقترب الممثل التركي إنجين ألتان، بطل مسلسل "أرطغرل" من لقب الممثل الأعلى أجرًا، بعد أن وصل ما يتقاضاه على تصوير الحلقة الواحدة من المسلسل إلى 150 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 41 ألف دولار، (670 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية). واقترب بذلك من كل من الممثل كيفانتش تاتليتوغ، الشهير بـ “مهند”، والممثل خالد آرغنش، الشهير بـ "أنور"، اللذين يتقاضيان 45 ألف دولار على تصوير الحلقة.
بينما تخطى إنجين (أرطغرل) النجم بوراك أوزجيفيت، ليصبح الفنان التركي الأعلى أجرًا في الإعلانات، عندما وقع عقدا إعلانيا مع إدارة بنك "وقف" لمدة عام واحد مقابل مبلغ قدره ستة ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل مليونا و600 ألف دولار تقريبًا.
ويعزو إنجين سبب عدم ظهوره في أي إعلان خلال السنوات الست الماضية إلى خوفه من تأثر شعبية مسلسل “أرطغرل” بعد أن أصبح في قمة “الراتينغ” الخاص بالمسلسلات التركية، برغم العروض الكثيرة التي جاءته ليكون وجها إعلاميا لعلامات تجارية. "قيامة أرطغرل" الذي لقي دعما من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعرض مدبلجا باللغة العربية الفصحى عبر شاشة "الشروق تي في"، ويحظى بنجاح جماهيري كبير في الجزائر وحتى بالمنطقة العربية.