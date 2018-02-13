إنفوجرافيك
حصيلة جرائم القتل في الجزائر خلال شهر واحد..!
الشروق أونلاين
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عدد الجرائم: 21 جريمة
المتورطون: 56 شخصا (21 فاعلا رئيسا و35 شريكا)
الأسباب:
- الشجارات والإستفزازات: 14 حالة (66.66 بالمائة)
- الخلافات العائلية، قضايا الآداب والسرقة: 7 حالات (33.34 بالمائة)
المصدر: المديرية العامة للأمن الوطني
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
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ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
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هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
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حصيلة جرائم القتل في الجزائر خلال شهر واحد..!
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عدد الجرائم: 21 جريمة
المتورطون: 56 شخصا (21 فاعلا رئيسا و35 شريكا)
الأسباب:
- الشجارات والإستفزازات: 14 حالة (66.66 بالمائة)
- الخلافات العائلية، قضايا الآداب والسرقة: 7 حالات (33.34 بالمائة)
المصدر: المديرية العامة للأمن الوطني