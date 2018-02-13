إنفوجرافيك

حصيلة جرائم القتل في الجزائر خلال شهر واحد..!

date 2018/02/18 views 633 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين

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عدد الجرائم: 21 جريمة

المتورطون: 56 شخصا (21 فاعلا رئيسا و35 شريكا)

الأسباب:

- الشجارات والإستفزازات: 14 حالة (66.66 بالمائة)

- الخلافات العائلية، قضايا الآداب والسرقة: 7 حالات (33.34 بالمائة)

المصدر: المديرية العامة للأمن الوطني


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