حجز 17 طائرة دون طيار بباتنة

date 2018/02/18 views 1168 comments 0
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icon-writer طاهر حليسي

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

أكد بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني بباتنة على أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة حجزت، الأحد، 17 طائرة صغيرة دون طيار من أنواع مختلفة.

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وكانت مصالح الدرك الوطني حجزت بادئ الأمر طائرتين لدى تاجر مواد غذائية بحي النصر وأدت التحقيقات إلى حجز 6 طائرات أخرى لدى تاجر ألعاب بحي الدرناني.

واضطرت مصالح الدرك لتمديد الاختصاص نحو ولاية سطيف أين حجزت 9 طائرات دون طيار بالعلمة، ولا تزال التحقيقات المفتوحة من قبل مصالح الدرك الوطني متواصلة بعد اطلاق سراح ثلاثة موقوفين.

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