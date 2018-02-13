أكد بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني بباتنة على أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة حجزت، الأحد، 17 طائرة صغيرة دون طيار من أنواع مختلفة.
وكانت مصالح الدرك الوطني حجزت بادئ الأمر طائرتين لدى تاجر مواد غذائية بحي النصر وأدت التحقيقات إلى حجز 6 طائرات أخرى لدى تاجر ألعاب بحي الدرناني.
واضطرت مصالح الدرك لتمديد الاختصاص نحو ولاية سطيف أين حجزت 9 طائرات دون طيار بالعلمة، ولا تزال التحقيقات المفتوحة من قبل مصالح الدرك الوطني متواصلة بعد اطلاق سراح ثلاثة موقوفين.
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حجز 17 طائرة دون طيار بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
أكد بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني بباتنة على أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة حجزت، الأحد، 17 طائرة صغيرة دون طيار من أنواع مختلفة.
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وكانت مصالح الدرك الوطني حجزت بادئ الأمر طائرتين لدى تاجر مواد غذائية بحي النصر وأدت التحقيقات إلى حجز 6 طائرات أخرى لدى تاجر ألعاب بحي الدرناني.
واضطرت مصالح الدرك لتمديد الاختصاص نحو ولاية سطيف أين حجزت 9 طائرات دون طيار بالعلمة، ولا تزال التحقيقات المفتوحة من قبل مصالح الدرك الوطني متواصلة بعد اطلاق سراح ثلاثة موقوفين.