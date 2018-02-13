أوقفت، فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، السبت، شخصين تورطا في جريمة الاعتداء على شرطي يعمل بأمن الولاية، وسلبا منه سلاحه الناري ولاذا بالفرار، قبل أن يقعا في قبضة مصالح الدرك الوطني بسطيف، فيما لايزال البحث جاريا للقبض على المتهم الثالث.
وحسب مصادر "الشروق" ، أن ثلاثة أشخاص طلبوا من شرطي كان بالزي المدني، أن يوصلهم بسيارته إلى بلدية عين عباسة، مقابل مبلغ مالي، وهو ما حدث فعلا، حيث صعد الشبان الثلاثة في سيارته وتوجه بهم نحو طريق عين عباسة، لكن، بعد صولهم إلى منطقة الموان، اتفق المجرمون الثلاثة على الاعتداء على السائق وسلبه أمواله وسيارته، وتفطن الشرطي، لحيلتهم، قبل أن ينقضوا عليه، وأخرج مسدسه وهددهم بإطلاق النار عليهم في حال الاقتراب منه، لكن، أحد المجرمين، كان أسرع منه، وجرده من السلاح الناري، ولاذ المتهمون بالفرار نحو وجهة مجهولة.
ليتم إيداع شكوى عاجلة للجهات الأمنية من طرف الشرطي ضد المتهمون الثلاثة الذي لم يتعرف على هويتهم، وهو البلاغ الذي وصل إلى مسامع فصلية الأبحاث للدرك الوطني بسطيف، والتي حولت كل شكوكها باتجاه متهم تورط في سرقة هاتف نقال في ذات الأمسية، حيث وبعد الحصول على إذن بالتفتيش منزله، عثر بداخله على المسدس المسروق ليتم توقيفه فورا، فيما تم توقيفه شريكه بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة، أما شريكهما الثالث لا يزال في حالة فرار والبحث جاري لتوقيفه بعد التعرف على هويته.
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استرجاع مسدس مسروق من شرطي بسطيف
سمير منصوري
أوقفت، فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، السبت، شخصين تورطا في جريمة الاعتداء على شرطي يعمل بأمن الولاية، وسلبا منه سلاحه الناري ولاذا بالفرار، قبل أن يقعا في قبضة مصالح الدرك الوطني بسطيف، فيما لايزال البحث جاريا للقبض على المتهم الثالث.
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وحسب مصادر "الشروق" ، أن ثلاثة أشخاص طلبوا من شرطي كان بالزي المدني، أن يوصلهم بسيارته إلى بلدية عين عباسة، مقابل مبلغ مالي، وهو ما حدث فعلا، حيث صعد الشبان الثلاثة في سيارته وتوجه بهم نحو طريق عين عباسة، لكن، بعد صولهم إلى منطقة الموان، اتفق المجرمون الثلاثة على الاعتداء على السائق وسلبه أمواله وسيارته، وتفطن الشرطي، لحيلتهم، قبل أن ينقضوا عليه، وأخرج مسدسه وهددهم بإطلاق النار عليهم في حال الاقتراب منه، لكن، أحد المجرمين، كان أسرع منه، وجرده من السلاح الناري، ولاذ المتهمون بالفرار نحو وجهة مجهولة.
ليتم إيداع شكوى عاجلة للجهات الأمنية من طرف الشرطي ضد المتهمون الثلاثة الذي لم يتعرف على هويتهم، وهو البلاغ الذي وصل إلى مسامع فصلية الأبحاث للدرك الوطني بسطيف، والتي حولت كل شكوكها باتجاه متهم تورط في سرقة هاتف نقال في ذات الأمسية، حيث وبعد الحصول على إذن بالتفتيش منزله، عثر بداخله على المسدس المسروق ليتم توقيفه فورا، فيما تم توقيفه شريكه بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة، أما شريكهما الثالث لا يزال في حالة فرار والبحث جاري لتوقيفه بعد التعرف على هويته.