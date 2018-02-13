هزت فضيحة أخرى بلدية بولوغين بالعاصمة، في ظل غياب المحققين بالرغم من وعود المسؤولين المحليين بكشف خيوط قضية ''المرحلين وهميا وعلى الورق فقط''، وبالرغم من تفجير القضية سنة 2014 ولكن إلى يومنا هذا لا تزال العديد من الحقائق لم يكشفها المسؤولون المحليون.
تفاصيل فضيحة عمارة في حي 02 شارع الطيب فرنكو ببولوغين بالعاصمة بدأت بعد زلزال 1 أوت 2014، حيث تضررت العمارة كثيرا، وأصبحت غير قابلة للاستغلال لكونها مهددة بالانهيار وتشكل خطرا على ساكنيها، البناية تضم 9 عائلات فقط، حيث وبناء على تحقيقات سطرت ولاية الجزائر عملية ترحيل استعجالية، حيث تم ترحيل أكثر من 400 عائلة كانت تقطن 47 عمارة عبر 6 بلديات، من بينها بولوغين وباب الوادي تم ترحيلهم إلى حي أولاد منديل بالدويرة.
وقامت بلدية بولوغين بترحيل 16 عائلة تقطن عمارة بحي 02 شارع الطيب فرنكو والتي تقطنها 9 عائلات فقط، ومازاد الطين بلة هي قضية بوطاوطاو نادية التي أكدت لـ''الشروق'' أنها مالكة لشقة بموجب عقد توثيقي ومشهر لدى المحافظة العقارية، ولكن يوم الترحيل لم يعط لها المسؤولون ورقة الطريق، وعن استفسار وضعيتها قام رئيس البلدية الموقوف نصر الدين زعتر بسحب ورقة طريق المعنية، وفيما بعد أكدت لها مصالح بلدية بولوغين أنه تم توفير لها شقة إلى جانب جيرانها المرحلين، وتم تحرير عقد باسمها من طرف ولاية الجزائر، ولكن إلى غاية اليوم لم يتم تمكينها من هذه الشقة بدل شقتها التي هدمت، حيث وحسب الوثائق التي تحوز عليها "الشروق'' فإنه في 12 أكتوبر 2015 أصدرت بلدية بولوغين تحت رقم 272/2015 إعادة إصدار أوراق الطريق ''بناء على المراسلة تحت رقم 65 المؤرخة في 06/04/2015 المرسلة إلى والي العاصمة والمتعلقة بإعادة إصدار أوراق الطريق تخص 8 عائلات لم تلتحق بمساكنها الجديدة، حيث تم تبليغهم بقرار تسوية حالتهم يحمل ختم رئيس البلدية الحالي، والذي تم إرسال نسخة منها إلى والي العاصمة وكذا إلى الوالي المنتدب لباب الوادي، من بينهم العائلات الثمانية المعنية بوطاوطاو نادية، ولكن وحسب الوثيقة فإن المعنية رفقة المدعوة بوشو زوليخة والتي تقطن بحي الأمير خالد يحملان نفس الرقم ونفس ورقة الطريق ونفس الوجهة ''الشقة والعمارة'' تحت رقم 0016282 إلى 1032 مسكن عمارة رقم 46 رقم 04 أولاد منديل بالدويرة ومازاد الطين بلة هو أن حي أولاد منديل بالعاصمة يحتوي على 45 عمارة فقط ولا وجود لعمارة تحمل رقم 46!.
وأكد رئيس بلدية بولوغين توفيق لوكال أن ملف بوطاوطاو نادية في مكتب والي العاصمة عبد القادر زوخ، حيث لم تكن المعنية شاغلة للمسكن بل قامت بكرائه إلى أحد المواطنين أنذاك، وأن بلدية بولوغين لا دخل لها في تعويضات وقال لوكال ''نسعى لحل كافة المشاكل التي حدثت خلال العهدة السابقة''، وبخصوص حمل عائلتين لنفس الرقم ونفس ورقة الطريق قال لوكال''ربما وقع خطأ فقط في الورقة''.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1سقوط قاتل لإمام بتلمسان بعد إلقائه خطبة عن الموت!
2جزائريون فرّوا من "داعش" بسبب تعذيب الأطفال واغتصاب النساء!
3حجز 17 طائرة دون طيار بباتنة
4وفاة جندي وجرح اثنين في انفجار قنبلة بخنشلة
5مريض يتكفل بعلاج عشرات المرضى ويتبرع بلوازم مستشفى في وهران
Français English
الرأي
صالح عوض
في زمن الهمبورغر
محمد الهادي الحسني
الاقتصاد العريان
جمال لعلامي
من يأمر من؟
عبد الحميد عثماني
نرفض الدعم الإجتماعي!
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
"ما تحشم ما تخاف"!
محمد حمادي
عرّابو التطرّف وصكوك المغفرة!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس الرياضيات: سنغافورة في باريس !!
صالح عوض
شخصية الجزائر وعبقرية المكان
حبيب راشدين
صناعة البعبع لتسويق المنقذ
الفيديو
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
والي العاصمة عبد القادر زوخ مطالب بالتدخل
بلدية بولوغين تسلم ورقة طريق لعائلتين في شقة واحدة وعمارة غير موجودة
إيمان بوخليف
هزت فضيحة أخرى بلدية بولوغين بالعاصمة، في ظل غياب المحققين بالرغم من وعود المسؤولين المحليين بكشف خيوط قضية ''المرحلين وهميا وعلى الورق فقط''، وبالرغم من تفجير القضية سنة 2014 ولكن إلى يومنا هذا لا تزال العديد من الحقائق لم يكشفها المسؤولون المحليون.
تغطيات ذات صلة
دمى ومشعوذون مغاربة لتهريب آثار الجزائر إلى المتاحف العالمية
"فرتيال" عنابة تفنّد الإتهامات بشأن إجراءات السلامة
بلدية بولوغين تسلم ورقة طريق لعائلتين في شقة واحدة وعمارة غير موجودة
المرجعية المعمارية للمساجد بالوادي في خطر
أولياء التلاميذ يغلقون مدرسة جرويطي السعيد بالقادرية في البويرة
تفاصيل فضيحة عمارة في حي 02 شارع الطيب فرنكو ببولوغين بالعاصمة بدأت بعد زلزال 1 أوت 2014، حيث تضررت العمارة كثيرا، وأصبحت غير قابلة للاستغلال لكونها مهددة بالانهيار وتشكل خطرا على ساكنيها، البناية تضم 9 عائلات فقط، حيث وبناء على تحقيقات سطرت ولاية الجزائر عملية ترحيل استعجالية، حيث تم ترحيل أكثر من 400 عائلة كانت تقطن 47 عمارة عبر 6 بلديات، من بينها بولوغين وباب الوادي تم ترحيلهم إلى حي أولاد منديل بالدويرة.
وقامت بلدية بولوغين بترحيل 16 عائلة تقطن عمارة بحي 02 شارع الطيب فرنكو والتي تقطنها 9 عائلات فقط، ومازاد الطين بلة هي قضية بوطاوطاو نادية التي أكدت لـ''الشروق'' أنها مالكة لشقة بموجب عقد توثيقي ومشهر لدى المحافظة العقارية، ولكن يوم الترحيل لم يعط لها المسؤولون ورقة الطريق، وعن استفسار وضعيتها قام رئيس البلدية الموقوف نصر الدين زعتر بسحب ورقة طريق المعنية، وفيما بعد أكدت لها مصالح بلدية بولوغين أنه تم توفير لها شقة إلى جانب جيرانها المرحلين، وتم تحرير عقد باسمها من طرف ولاية الجزائر، ولكن إلى غاية اليوم لم يتم تمكينها من هذه الشقة بدل شقتها التي هدمت، حيث وحسب الوثائق التي تحوز عليها "الشروق'' فإنه في 12 أكتوبر 2015 أصدرت بلدية بولوغين تحت رقم 272/2015 إعادة إصدار أوراق الطريق ''بناء على المراسلة تحت رقم 65 المؤرخة في 06/04/2015 المرسلة إلى والي العاصمة والمتعلقة بإعادة إصدار أوراق الطريق تخص 8 عائلات لم تلتحق بمساكنها الجديدة، حيث تم تبليغهم بقرار تسوية حالتهم يحمل ختم رئيس البلدية الحالي، والذي تم إرسال نسخة منها إلى والي العاصمة وكذا إلى الوالي المنتدب لباب الوادي، من بينهم العائلات الثمانية المعنية بوطاوطاو نادية، ولكن وحسب الوثيقة فإن المعنية رفقة المدعوة بوشو زوليخة والتي تقطن بحي الأمير خالد يحملان نفس الرقم ونفس ورقة الطريق ونفس الوجهة ''الشقة والعمارة'' تحت رقم 0016282 إلى 1032 مسكن عمارة رقم 46 رقم 04 أولاد منديل بالدويرة ومازاد الطين بلة هو أن حي أولاد منديل بالعاصمة يحتوي على 45 عمارة فقط ولا وجود لعمارة تحمل رقم 46!.
وأكد رئيس بلدية بولوغين توفيق لوكال أن ملف بوطاوطاو نادية في مكتب والي العاصمة عبد القادر زوخ، حيث لم تكن المعنية شاغلة للمسكن بل قامت بكرائه إلى أحد المواطنين أنذاك، وأن بلدية بولوغين لا دخل لها في تعويضات وقال لوكال ''نسعى لحل كافة المشاكل التي حدثت خلال العهدة السابقة''، وبخصوص حمل عائلتين لنفس الرقم ونفس ورقة الطريق قال لوكال''ربما وقع خطأ فقط في الورقة''.