يرجح موزعو الحليب أن تمتد أزمة هذه المادة التي فاقت فترتها عدة شهور، إلى غاية شهر رمضان المعظم الذي لا يفصلنا عنه سوى اقل من 3 أشهر حيث تؤكد كل المؤشرات أن المشكل الذي زاد تفاقما منذ الأسبوع الماضي بشكل لافت للانتباه على خلفية الفوضى والطوابير الطويلة أمام المحلات التجارية للظفر بكيسين أو 4 أكياس كأقصى حد إن تم تموين المحلات يوميا، مقابل تهاوي الكمية التي يحملها 140 موزع بالعاصمة على سبيل المثال والذين هددوا بالعودة للاحتجاج.
أزمة الحليب الذي تتفاقم من شهر لآخر ومن أسبوع لآخر، أعادت إلى الواجهة مشاهد سنوات الثمانينات من القرن الماضي والطوابير التي كانت تفوق كل التصورات نتيجة الأزمة المعلومة آنذاك والتي بدأت ملامحها تتوغل مرة أخرى للواجهة من جديد مع حالة التقشف التي تعصف باقتصادنا منذ السنوات الأخيرة، فالمتجول بمحلات العاصمة وحتى خارجها يلمح بوادر الأزمة جليا عندما يقف عند مشاهد الطوابير منذ الخامسة صباحا بمختلف بلدياتها.
وقال في هذا الاتجاه رئيس المكتب التنفيذي للعاصمة عن موزعي الحليب، فريد عُلمي في تصريح لـ"الشروق"، أن الأزمة التي لوحظ تفاقمها بشكل ملفت منذ الأسبوع الماضي، مرشحة أن تمتد إلى غاية الشهر الفضيل لعدم وجود أي بوادر انفراج في الأزمة، مؤكدا أن 140 شاحنة تابعة لموزعي العاصمة تبقى اغلبها في طوابير إلى غاية منتصف النهار من اجل الشحن اليومي.
فمن كان يشحن 5 آلاف لتر أصبح يحمل معه 4 آلاف عوض 6 آلاف لتر الموصي بها لتغطية 70 بالمائة من الطلب بالعاصمة و20 بالمائة المتبقية تغطيها ملبنات الخواص والتي بدورها تشهد العجز في الغبرة يضيف علمي أما بالولايات الأخرى بشرق وغرب الجزائر شأن عنابة، سيدي بلعباس، سطيف، بجاية، قسنطينة فيتم شحن من 1500 إلى ألفين لتر.
وأضاف المتحدث أن العجز وصل إلى 40 بالمئة ما أجبر الموزعين على تنظيم وقفة احتجاجية خلال 12 ديسمبر الماضي بعدما خفض الديوان الوطني للحليب من كمية الغبرة، غير انه يردد دوما أنها متوفرة إلى غاية 2018 وهو ما تنفيه الأوضاع الراهنة داخل الملبنات وعلى رأسها مركب بئر خادم، ولم ينف المتحدث مخلفات الأزمة التي أجبرت العديد من الموزعين التخلي عن عمالهم لتهاوي عدد صناديق الحليب المشحونة يوميا وبالتالي فرض عليهم بطالة مجبرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1بن غبريط تنفض يديها من مطالب نقابات التكتل!
2فصل 20 أستاذا مضربا واستخلافهم بثانويات بلعباس
3الشروع رسميا في الحكم بالسوار الإلكتروني على المتهمين
4الحكومة تضخ 500 مليار دينار في صندوق التقاعد
5لم نحرّم الإضراب.. لكن النقابيين آثمون!
Français English
الرأي
صالح عوض
في زمن الهمبورغر
محمد الهادي الحسني
الاقتصاد العريان
جمال لعلامي
من يأمر من؟
عبد الحميد عثماني
نرفض الدعم الإجتماعي!
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
"ما تحشم ما تخاف"!
محمد حمادي
عرّابو التطرّف وصكوك المغفرة!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس الرياضيات: سنغافورة في باريس !!
صالح عوض
شخصية الجزائر وعبقرية المكان
حبيب راشدين
صناعة البعبع لتسويق المنقذ
الفيديو
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
الطوابير تعيد مشاهد الثمانينات إلى الواجهة بمختلف المحلات
أزمة الحليب ممتدة إلى رمضان!
راضية مرباح
يرجح موزعو الحليب أن تمتد أزمة هذه المادة التي فاقت فترتها عدة شهور، إلى غاية شهر رمضان المعظم الذي لا يفصلنا عنه سوى اقل من 3 أشهر حيث تؤكد كل المؤشرات أن المشكل الذي زاد تفاقما منذ الأسبوع الماضي بشكل لافت للانتباه على خلفية الفوضى والطوابير الطويلة أمام المحلات التجارية للظفر بكيسين أو 4 أكياس كأقصى حد إن تم تموين المحلات يوميا، مقابل تهاوي الكمية التي يحملها 140 موزع بالعاصمة على سبيل المثال والذين هددوا بالعودة للاحتجاج.
تغطيات ذات صلة
27 ولاية التحقت بمبادرة الإطاحة بسيدي السعيد
ولد عباس.. وحده ضد الجميع!
أزمة الحليب ممتدة إلى رمضان!
لافروف: نتابع جهود دول الجوار لمساعدة ليبيا
قانون النزاعات أثناء العمل لا يمنع الإضراب المفتوح
أزمة الحليب الذي تتفاقم من شهر لآخر ومن أسبوع لآخر، أعادت إلى الواجهة مشاهد سنوات الثمانينات من القرن الماضي والطوابير التي كانت تفوق كل التصورات نتيجة الأزمة المعلومة آنذاك والتي بدأت ملامحها تتوغل مرة أخرى للواجهة من جديد مع حالة التقشف التي تعصف باقتصادنا منذ السنوات الأخيرة، فالمتجول بمحلات العاصمة وحتى خارجها يلمح بوادر الأزمة جليا عندما يقف عند مشاهد الطوابير منذ الخامسة صباحا بمختلف بلدياتها.
وقال في هذا الاتجاه رئيس المكتب التنفيذي للعاصمة عن موزعي الحليب، فريد عُلمي في تصريح لـ"الشروق"، أن الأزمة التي لوحظ تفاقمها بشكل ملفت منذ الأسبوع الماضي، مرشحة أن تمتد إلى غاية الشهر الفضيل لعدم وجود أي بوادر انفراج في الأزمة، مؤكدا أن 140 شاحنة تابعة لموزعي العاصمة تبقى اغلبها في طوابير إلى غاية منتصف النهار من اجل الشحن اليومي.
فمن كان يشحن 5 آلاف لتر أصبح يحمل معه 4 آلاف عوض 6 آلاف لتر الموصي بها لتغطية 70 بالمائة من الطلب بالعاصمة و20 بالمائة المتبقية تغطيها ملبنات الخواص والتي بدورها تشهد العجز في الغبرة يضيف علمي أما بالولايات الأخرى بشرق وغرب الجزائر شأن عنابة، سيدي بلعباس، سطيف، بجاية، قسنطينة فيتم شحن من 1500 إلى ألفين لتر.
وأضاف المتحدث أن العجز وصل إلى 40 بالمئة ما أجبر الموزعين على تنظيم وقفة احتجاجية خلال 12 ديسمبر الماضي بعدما خفض الديوان الوطني للحليب من كمية الغبرة، غير انه يردد دوما أنها متوفرة إلى غاية 2018 وهو ما تنفيه الأوضاع الراهنة داخل الملبنات وعلى رأسها مركب بئر خادم، ولم ينف المتحدث مخلفات الأزمة التي أجبرت العديد من الموزعين التخلي عن عمالهم لتهاوي عدد صناديق الحليب المشحونة يوميا وبالتالي فرض عليهم بطالة مجبرة.