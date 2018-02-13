قال تجار أوروبيون، الإثنين، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين الذي يمكن توريده من مناشئ خيارية.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن الموعد النهائي للمناقصة 20 فيفري.
وطلبت الجزائر شحن القمح في الفترة بين أفريل ونهاية ماي.
وكانت أحدث مناقصة جزائرية لقمح الطحين في 25 جانفي وفقا للتقارير، حيث تم شراء ما لا يقل عن 500 ألف طن إلى جانب حوالي 150 ألف طن من القمح الصلد اشترتها في فيفري.
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الجزائر تطرح مناقصة جديدة لشراء القمح
الشروق أون لاين
قال تجار أوروبيون، الإثنين، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين الذي يمكن توريده من مناشئ خيارية.
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وذكرت وكالة "رويترز"، أن الموعد النهائي للمناقصة 20 فيفري.
وطلبت الجزائر شحن القمح في الفترة بين أفريل ونهاية ماي.
وكانت أحدث مناقصة جزائرية لقمح الطحين في 25 جانفي وفقا للتقارير، حيث تم شراء ما لا يقل عن 500 ألف طن إلى جانب حوالي 150 ألف طن من القمح الصلد اشترتها في فيفري.