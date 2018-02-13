آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
-
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
-
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
-
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
-
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
-
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
-
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
-
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
-
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
تنصيب هياكل مجلس الأمة ونواب الرئيس
ولد عباس وشقيق سعداني نائبان لعبد القادر بن صالح
عين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، شقيق سلفه عمار سعداني، المدعو محمد السعيد نائبا لرئيس مجلس الأمة خلال عملية تجديد الهياكل، ليكون بجانبه في تشكيلة المكتب عقب تجديد الثقة فيه كنائب لعبد القادر بن صالح عن الثلث الرئاسي، وتعتبر ثالث مرة يعين فيها ولد عباس كنائب للرئيس.
استكمل مجلس الأمة مساء الإثنين، عملية تنصيب هياكله، المتمثلة في أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، في حين تمت تزكية محمد رضا أوسهلة بالإجماع كممثل لهم بالمجلس الدستوري.
وضمت تشكيلة مكتب عبد القادر بن صالح، خمس أعضاء، حيث تم تعيين جمال ولد عباس ونورية سعدية جعفر كنواب للرئيس عن الثلث الرئاسي، في حين إختار حزب الأرندي طاهر كليل، لتمثيله في مكتب المجلس.
أما الأفلان، فقد وقع اختياره على محمد السعيد سعداني، وهو شقيق الأمين العام السابق للأفلان، عمار سعداني، بالإضافة إلى عزيز بزاز.
وعقب إعادة تعينه كنائب لرئيس مجلس الأمة علق جمال ولد عباس في تصريح مقتضب للصحافة قائلا: "أنا جد سعيد ولي الشرف أن أعين من قبل الرئيس بوتفليقة نائبا لرئيس مجلس الأمة، لثالث مرة على التوالي".
وتم تنصيب رؤساء اللجان، من طرف عبد القادر بن صالح، حيث سيطر الأفلان على رئاسة ثلاث لجان ويتعلق الأمر بلجنة الفلاحة التي سيترأسها بلقاسم قارة، ولجنة التربية، محمد عمارة، ولجنة الشؤون القانونية والإدارية التي عادت لزين خليل.
في حين تحصل التجمع الوطني الديمقراطي، على رئاسة لجنة الثقافة التي سيترأسها عبد الحليم لطرش، ولجنة التجهيز عبد القادر مولخلوة، بالإضافة إلى بوجوهر مليك كمراقب مالي.
وسيطر أعضاء الثلث الرئاسي المعينين من طرف الرئيس، على اللجان الحساسة والهامة ويتعلق الأمر بلجنة الدفاع التي سيترأسها نور الدين قرطبي، ولجنة الصحة التي ستقودها لويزة شاشوة ولجنة الخارجية التي عادت لليلي براهيمي. في حين تم تعين أحمد أوراغي على رأس اللجنة الاقتصادية والمالية.
وكما كان متوقعا تمت تزكية السيناتور عن الأرندي، منتخب عن ولاية عين تموشنت ،محمد رضا أوسهلة، كممثل لمجلس الأمة في المجلس الدستوري.
02018/02/19 على 21:441
الضبوعة
ابن الجزائر - الجزائر2018/02/19 على 22:112
أنتم عباقرة انتم اضعف مستوى علمي و اضعف نسبة مشاركة في العالم سمعنا اخوانكم ثم جيل أبنائكم و البقية خدامين لاسياد
سليم - الجزائر2018/02/19 على 23:043
روحي يا دزاير روحي
02018/02/19 على 23:264
ترددت كثيرا في كتابة ( الطيور على أشكالها تقع ) خوفا من دعوة الطيور المهانة . أ