تنصيب هياكل مجلس الأمة ونواب الرئيس ولد عباس وشقيق سعداني نائبان لعبد القادر بن صالح

عين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، شقيق سلفه عمار سعداني، المدعو محمد السعيد نائبا لرئيس مجلس الأمة خلال عملية تجديد الهياكل، ليكون بجانبه في تشكيلة المكتب عقب تجديد الثقة فيه كنائب لعبد القادر بن صالح عن الثلث الرئاسي، وتعتبر ثالث مرة يعين فيها ولد عباس كنائب للرئيس.

استكمل مجلس الأمة مساء الإثنين، عملية تنصيب هياكله، المتمثلة في أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، في حين تمت تزكية محمد رضا أوسهلة بالإجماع كممثل لهم بالمجلس الدستوري.

وضمت تشكيلة مكتب عبد القادر بن صالح، خمس أعضاء، حيث تم تعيين جمال ولد عباس ونورية سعدية جعفر كنواب للرئيس عن الثلث الرئاسي، في حين إختار حزب الأرندي طاهر كليل، لتمثيله في مكتب المجلس.

أما الأفلان، فقد وقع اختياره على محمد السعيد سعداني، وهو شقيق الأمين العام السابق للأفلان، عمار سعداني، بالإضافة إلى عزيز بزاز.

وعقب إعادة تعينه كنائب لرئيس مجلس الأمة علق جمال ولد عباس في تصريح مقتضب للصحافة قائلا: "أنا جد سعيد ولي الشرف أن أعين من قبل الرئيس بوتفليقة نائبا لرئيس مجلس الأمة، لثالث مرة على التوالي".

وتم تنصيب رؤساء اللجان، من طرف عبد القادر بن صالح، حيث سيطر الأفلان على رئاسة ثلاث لجان ويتعلق الأمر بلجنة الفلاحة التي سيترأسها بلقاسم قارة، ولجنة التربية، محمد عمارة، ولجنة الشؤون القانونية والإدارية التي عادت لزين خليل.

في حين تحصل التجمع الوطني الديمقراطي، على رئاسة لجنة الثقافة التي سيترأسها عبد الحليم لطرش، ولجنة التجهيز عبد القادر مولخلوة، بالإضافة إلى بوجوهر مليك كمراقب مالي.

وسيطر أعضاء الثلث الرئاسي المعينين من طرف الرئيس، على اللجان الحساسة والهامة ويتعلق الأمر بلجنة الدفاع التي سيترأسها نور الدين قرطبي، ولجنة الصحة التي ستقودها لويزة شاشوة ولجنة الخارجية التي عادت لليلي براهيمي. في حين تم تعين أحمد أوراغي على رأس اللجنة الاقتصادية والمالية.

وكما كان متوقعا تمت تزكية السيناتور عن الأرندي، منتخب عن ولاية عين تموشنت ،محمد رضا أوسهلة، كممثل لمجلس الأمة في المجلس الدستوري.