توقيف عناصر شبكة مختصة في تهريب الحراقة ببومرداس

أفادت مصادر لـ"الشروق"، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة دلس شرق ولاية بومرداس، قد تمكنت من توقيف أشخاص يشتبه في أنهم عناصر شبكة محلية يمتد نشاطها عبر طول الشريط الساحلي لولاية بومرداس من بودواو البحري إلى دلس، مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين "حراقة" والتي تضم 5 عناصر.

وحسب ذات المصادر فإن عملية توقيف المشتبه فيهم الخمسة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة، تمت بناء على التحريات التي قادتها مصالح الأمن لدلس التي توصلت لحجز محرك قارب من الحجم الصغير وجهاز "جي بي أ س" وبوصلة، على خلفية عمليات الهجرة السرية المتكررة لشباب منطقة دلس وضواحيها أين تمكن البعض منهم من بلوغ الضفة الأخرى من البحر المتوسط، فيما غابت أخبار 15 شابا من أبناء دلس وما جاورها بعد ما أبحروا ليلا عبر قارب الموت من سواحل دلس قاصدين السواحل الإسبانية وذلك منذ أزيد من أربعة أشهر كاملة، لم يظهر منذ ذلك الوقت أي أثر لهؤلاء الحراقة ولم يتم تحديد مكان تواجدهم رغم الجهود الحثيثة لعائلاتهم التي سعت لمعرفة أخبار أبنائها بالتواصل مع أبناء المنطقة المتواجدين بإسبانيا و حتى بالتواصل مع السلطات التي بدورها عجزت عن تحديد ومعرفة أخبار الحراقة 15 المختفين منذ أشهر، وعلى خلفية ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها التي لا تزال متواصلة.