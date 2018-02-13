"لوندا" تكرم الحاج الغافور.. بن الشيخ: 13 ألف شخص حضروا حفل إيدير وتنطلق جولته الوطنية في 21 أفريل القادم

قال سامي بن شيخ إن الحفل الذي أحياه إدير بالعاصمة وحضره 13 ألف شخص، كان ناجحا، وسيقوم الفنان يومي 21 و22 أفريل القادم بجولة فنية في عدد من مدن الوطن للقاء جمهوره، حيث سيتوقف إيدر بكل من تلمسان وتمنراست ووهران وقسنطينة وباتنة وبجاية، ويختم جولته بتيزي وزو. وقال بن شيخ إن الديون سيقوم لاحقا بضبط أجندة الحفلات استنادا إلى برنامج الفنان وارتباطاته الفنية بالخارج.

وأضاف بن شيخ، على هامش ندوة صحفية عقدها الإثنين لتقديم حصيلة ديوان حقوق التأليف، أنه سيتم تنظيم يوم تكريمي للحاج الغافور، حيث تتم إعادة إصدار "كوفري" يضم مجمل الأغاني التي خلدت مسار الفنان، ويأتي هذا اليوم التكريمي، بحسب بن شيخ، في إطار التكريمات التي تنظم للفنانين حيث كرم الديوان في 2017 كلا من الفنانة نوارة وجمال علام.