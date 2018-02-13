رفقة عدد من الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا "جوائز بيروت الذهبية" تكرّم كادير الجابوني

كشف نجم أغنية الراي الشاب كاديرالجابوني، في لقاء خصّ به "الشروق"، خلال زيارة قمنا بها لأستوديو "أمينوس" برياض الفتح أين يعمل الفنان رفقة فريق عمله (حسين بن قرنة، طارق قادم والقائم بأعماله لونيس إيدير) على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الصيفي "حُلم"، تفاصيل تكريمه بعد أيام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف "الجابوني" بخصوص تفاصيل دعوة التكريم التي تلقاها من مؤسسة "جوائز بيروت الذهبية"، أن الجائزة التي تمنح سنويا لأفضل فناني العام وأكثرهم تأثيرا في المجتمع ستزيد من مسؤوليته وتزيده عزيمة لتقديم الأفضل دائما، مشيرا بالقول أن "الحفل سيجري خلاله تكريم أكثر الفنانين اللبنانيين والعرب وحتى العالميين تأثيرا في الجمهور، وذلك ليلة الثالث والعشرين من فيفري الجاري بفندق "الموفنبيك" بوسط العاصمة اللبنانية بيروت".

وحسب القائم بأعمال الفنان، لونيس إيدير، فإن "الجابوني" الذي وصل إلى أرض الوطن الأحد قادما من كندا التي أحيا بها حفلا ضخما ليلة 16/2 بقاعة "ليالي بيروت"، سيطير إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 21/2 الجاري لتكريمه مع أكبر نجوم الوطن العربي والعالم.