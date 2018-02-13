الشبكة لتي تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و36 سنة، تمت الإطاحة بهم تباعا من طرف عناصر فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية قسنطينة، بعد استغلالها الجيد للمعلومات التي وردت إليهم بشأن النشاط المشبوه لأحد أفراد هذه العصابة، على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة، وبعد عملية مراقبة وترصد لتحركات المشتبه فيه، تم توقيفه، بحيازة ثلاث أختام خاصة بنشاطات تجارية مختلفة وعدد من بطاقات الهوية المزورّة، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم تباعا في مناطق مختلفة من أحياء مدينة قسنطينة، وبعد إحالتهم على التحقيق الأولي، تم إصدار إذن بتفتيش منازلهم ما أسفر عن استرجاع عدد من الأختام منزوعة الحامل، كان يستعملها أفراد الشبكة في عمليات تزوير مختلف الوثائق، بالإضافة إلى العثور على 66 سجلا تجاريا منها 16 سجلا تجاريا تحمل اسم المشتبه فيه الرئيسي في القضية.
كما أسفرت عملية تفتيش المنازل أيضا عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود التوثيقية، بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي وبعض العتاد الذي كان يستعمله أفراد هذه الشبكة في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والتجارية.
المشتبه فيهم الذين يمتد نشاطهم بحسب مصالح أمن ولاية قسنطينة، إلى عدد من ولايات الوطن، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهم على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، انتحال هوية الغير وحيازة وثائق الغير من دون وجه حق المتبوع بالتهرب الضريبي والتصريح الكاذب، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق معهم في انتظار محاكمتهم.
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يمتد نشاطها عبر مختلف الوطن وتحوز على أختام رسمية
شبكة تؤسس إدارة موازية لتزوير الوثائق وانتحال هوية الأشخاص بقسنطينة
عـصام بن منيـة
الشبكة لتي تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و36 سنة، تمت الإطاحة بهم تباعا من طرف عناصر فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية قسنطينة، بعد استغلالها الجيد للمعلومات التي وردت إليهم بشأن النشاط المشبوه لأحد أفراد هذه العصابة، على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة، وبعد عملية مراقبة وترصد لتحركات المشتبه فيه، تم توقيفه، بحيازة ثلاث أختام خاصة بنشاطات تجارية مختلفة وعدد من بطاقات الهوية المزورّة، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه.
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وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم تباعا في مناطق مختلفة من أحياء مدينة قسنطينة، وبعد إحالتهم على التحقيق الأولي، تم إصدار إذن بتفتيش منازلهم ما أسفر عن استرجاع عدد من الأختام منزوعة الحامل، كان يستعملها أفراد الشبكة في عمليات تزوير مختلف الوثائق، بالإضافة إلى العثور على 66 سجلا تجاريا منها 16 سجلا تجاريا تحمل اسم المشتبه فيه الرئيسي في القضية.
كما أسفرت عملية تفتيش المنازل أيضا عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود التوثيقية، بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي وبعض العتاد الذي كان يستعمله أفراد هذه الشبكة في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والتجارية.
المشتبه فيهم الذين يمتد نشاطهم بحسب مصالح أمن ولاية قسنطينة، إلى عدد من ولايات الوطن، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهم على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، انتحال هوية الغير وحيازة وثائق الغير من دون وجه حق المتبوع بالتهرب الضريبي والتصريح الكاذب، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق معهم في انتظار محاكمتهم.