كاتب سعودي:

الآذان يزعج النائمين ويفزع الأطفال!

date 2018/02/20 views 624 comments 1
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مساء الاثنين، إيقافها للكاتب السعودي محمد السُحيْمي، لانتقاده كثرة المساجد والآذان.

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ويخضع السُحيْمي للتحقيق لتلميحه أن هناك عدداً كبيراً من المساجد في البلاد، كما تم فرض حظر على ظهوره أمام وسائل الإعلام.

وكان السُحيْمي قد انتقد بشكل خاص الآذان في المساجد قائلاً، إن الآذان الذي يصدر من عدة مساجد في آن واحد عبر مكبرات الصوت يمكن أن يزعج النائمين ويثير فزع الأطفال.

وأدلى الكاتب السعودي المعروف بآرائه "التحررية" عبر محطة تلفزيون "إم بي سي" الخاصة والتي تبث من دبي ويملكها سعوديون.

وأثارت تصريحاته عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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https://www.youtube.com/watch?v=_nZIijRMER4

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